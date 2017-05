El Festival de Música y Danza ha vendido ya el 85% de las entradas

El Festival Internacional de Música y Danza ya ha logrado el 85% de ocupación para los espectáculos de su próxima edición y mantiene a la venta más de 4.000 entradas. De los 33 espectáculos puestos a la venta se han agotado las entradas para los conciertos con la Orchestra y Coro del Teatro di San Carlo, Orchestra of the Age of Enlightenment, los de la London Symphony Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales de España, Miguel Ríos con la Orquesta Ciudad de Granada y Philharmonia Orchestra.

También para las actuaciones con el Ballet del Teatro di San Carlo y el Ballet Nacional de España, y los recitales de La Galanía, Javier Perianes, Rocío Márquez y Fahmi Alqhai y algunos de Música en Palacio.

No obstante, todavía quedan más de 4.000 entradas, la mayoría para grandes espectáculos de danza, como el Béjart Ballet Lausanne, o la compañía holandesa Het Nationale Ballet, el elegante espectáculo Yo, Carmen, de María Pagés y el espectáculo Catedral, de la bailaora granadina Patricia Guerrero.

Los melómanos todavía tienen la oportunidad de conseguir entradas para escuchar la Novena Sinfonía de Mahler, con la Joven Orquesta Nacional de España dirigida por Víctor Pablo Pérez, y para la Gala lírica con obras de Mozart con los cantantes ganadores del I Concurso Opera Mozart de Granada y la OCG, entre otros.