El Festival de Poesía fija su mirada en músicos y fenómenos de las redes sociales

"¿Sabes que la libertad existe en los libros escolares?/ ¿Sabes que hombres locos están / dirigiendo nuestras prisiones? En una cárcel, en un presidio / en un blanco y libre / remolino protestante. Estamos colgados cabeza abajo / al borde del aburrimiento. Estamos alcanzando la muerte /en el final de una vela. /Estamos intentando conseguir algo / que ya nos ha encontrado". Alguno reconocerá al leer estos versos de Jim Morrison que llegó a la poesía gracias al cantante de The Doors, que por cierto autorizó la publicación de su obra lírica con la condición de que no se le relacionara con su condición de rock star. Error. La editorial, en lugar de poner James Douglas Morrison, prefirió utilizar su apodo. Así venderían más. La tendencia editorial S en los últimos años no sólo gira en torno a músicos que escriben -más músicos que escritores, claro está-, sino que también atiende a auténticos fenómenos en las redes sociales con miles de seguidores en Twitter o suscriptores en Youtube.

El Festival Internacional de Poesía de Granada ha querido fijar su mirada este año en "nuevas voces que han levantado una polvareda en el mundillo literario, entre otras cosas porque no son considerados poetas como tal en este ambiente", resumen fuentes cercanas a la organización. Es decir, en músicos que publican poemarios y en autores aupados por editoriales que miran antes los números de seguidores en Twitter que en su propia obra. Para gustos, colores. El debate está asegurado. "Esa es la intención, además de abrirnos a nuevas tendencias literarias", reconocen orgullosos. "Son los que más libros de poesía están vendiendo y los que están acercando este género a muchísimo gente", recalcan. Entre la nómina se encuentran el músico Marwan, el rapero Nach, la cantautora Adriana Moragues, fiel acompañante de Elvira Sastre en muchos de sus recitales, y los poetas Sara Búho y Carlos Salem.

"Son los que más venden y los que más están acercando este género a la gente", dicen

La gran cita con la poesía en Granada, que se celebrará del 12 al 19 de mayo, también apostará por otros formatos como el trasnoche poético, al estilo del que se hizo la pasada semana en La Expositiva con motivo de la Feria del Libro, y el slam poetry, un torneo de poesía donde los oponentes se enfrentan a través de recitales dramatizados. Algo así como una batalla de gallos pero con versos. Se harán dos, uno en La Tertulia y otro en el Centro Federico García Lorca, en colaboración con Slam Poetry Granada y Slam Poetry Sur, que cerrará el festival. La encargada de inaugurarlo una semana antes será Ángeles Mora, que también fue pregonera de la Feria del Libro recientemente. "Se lo merecía tras ganar el Premio Nacional de Poesía y el premio de la Crítica Literaria por Ficciones para una autobiografía", subrayan.

A propósito de la elección de Mora como pregonera de la feria, era inevitable preguntar a la organización por la presencia femenina este año, que sin duda no tiene nada que ver con la de otros años. "Sí, este año el festival cuenta con muchas mujeres. No te digo que haya sido paritario estos años, pero lo hemos intentando", reconocen. María Dueñas, Raquel Lanseros y Espido Freire formaran parte de la programación. Otra de las grandes sorpresas, en la que está otra mujer, Soleá Morente, tiene que ver con el Omega de Enrique Morente. Antonio Arias y la hija pequeña del cantaor darán un concierto en el Centro Lorca donde tocarán algunas canciones del mítico disco 20 años después de su publicación. Los músicos lo habían hecho en Madrid y Málaga, pero no en la ciudad donde lo vio nacer.

El festival, organizado entre Remedios Sánchez y Daniel Rodríguez Moya en su 14º edición, traerá además al Premio Pulitzer de Poesía Paul Muldoon y a Jericho Brown, que ha llegado a recibir la beca de la Fundación Nacional para las Artes de Estados Unidos. "Son de las voces más interesantes de la poesía contemporánea en el mundo", afirman sin pestañear. La cita anual con la poesía en Granada promete. Y si no, atentos a las redes sociales.