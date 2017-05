El Festival Sierra Nevada Por Todo lo Alto cierra cartel con el grupo argentino Cápsula

El Festival de Sierra Nevada por Todo lo Alto ha cerrado el cartel de su octava edición con la incorporación de los argentinos Cápsula, en gira europea este verano con su espectáculo con Dreaming of Ziggy Stardust, homenaje al mítico álbum de David Bowie.

Junto a Cápsula, el festival de Sierra Nevada ha confirmado a The Limboos y Carmencita Calavera, con lo que queda cerrado el cartel de este verano junto a Neuman, Los labios y Dolorosa. Los Bomberos, de Granada, actuará como grupo invitado, según informa en un comunicado Cetursa.

El festival, patrocinado por Cervezas San Miguel, se celebrará los días 18 y 19 de agosto en la plaza de Andalucía, de Pradollano, a 2.100 metros de altitud, y como cada verano será gratuito, con precios especiales en los alojamientos de Sierra Nevada.

La confirmación de Cápsula como cabeza de cartel la noche del 18 de agosto imprime al Sierra Nevada por todo lo Alto un nuevo salto adelante en la ambición de su propuesta artística, ya apuntada con otro de los platos fuertes de su octava edición, Neuman (sábado 19 de agosto).

Los argentinos, comparados por la revista Rolling Stones con grupos como The Cramps, X o The Who, ofrecen en sus conciertos en directo la intensidad de las raíces del rock and roll con el post punk, noise y psicodelia oscura, todo entregado con una energía impactante y visceral al servicio, en esta ocasión, del Dreaming of Ziggy Stardust.

El VIII Festival Sierra Nevada Por Todo lo Alto celebra su octavo año consecutivo con el objetivo de continuar con una línea ya creada y con unos la ampliación de los Talleres MasterClass de Música, gratuitos y abiertos para todas las edades, en especial los más pequeños, en colaboración con la Escuela de Música Granadina, Gabba Hey.