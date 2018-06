El Festival Tendencias de Salobreña despide su nueva edición con Rodrigo Leão

"La inspiración consiste en unas pocas notas de lucidez. Yo no tengo capacidad para escribir música complicada o erudita, así que sigo rigiéndome por mi formación pop", afirmó Rodrigo Leão (Lisboa, 1964) en una entrevista en El País. Una década después, el artista portugués sigue componiendo canciones de forma honesta y humilde. Lo demostrará el 3 de agosto cuando actúe en el Festival Tendencias de Salobreña para despedirlo a ritmo de música popular, electrónica y hasta orquestal.

El músico luso celebrará sus 25 años de carrera en solitario con el espectáculo O Aniversario (El Aniversario) en el cierre de la XXVII edición del Tendencias de Salobreña. Leão interpretará una treintena de canciones durante su único concierto en Andalucía.

El festival granadino, que se celebrará del 30 de julio al 3 de agosto, completará su programación con conciertos, cine y conferencias que tendrán la música como punto de partida y reflexión.

Lo acompañarán en directo las voces de Ana Vieira, Selma Uamuse y Ángela Silva, junto a Viviena Tupikova (violín, teclados , piano), Carlos Tony Gomes (violonchello), Bruno Silva (viola), João Eleutério (guitarra, bajo), Frederico Garcias (batería) y Marco Alves (trombón, metalofón).

El que fuese miembro de una de las bandas más populares de Portugal, Madredeus, es un explorador intrépido de todos los aspectos de la creación musical, desde lo popular y lo erudito hasta lo electrónico y orquestal.

Dos décadas y un lustro después, Leão sigue siendo uno de los artistas portugueses más queridos y exitosos, con lanzamientos internacionales en sellos prestigiosos como Deutsche Grammophon o Sony Classical.

Su nombre se menciona en los mismos contextos que el de Ryuichi Sakamoto, Ludovico Einaudi o Johann Johansson, y ha escrito música para películas como The Butler, de Lee Daniels y nominada al Oscar, o el documental In the Intense Now, de João Moreira Salles.

Desde canciones clásicas contemporáneas hasta canciones pop, incluidas colaboraciones con Ryuichi Sakamoto, Beth Gibbons de Portishead y Neil Hannon de The Divine Comedy, sus grabaciones se han convertido habitualmente en las mas vendidas de Portugal.

Ha colaborado con artistas como Scott Matthew, el cantautor australiano radicado en Nueva York con quien grabó un álbum completo de canciones, y con Beth Gibbons de Portishead, cuyo Lonely Carousel se ha convertido en un clásico.

También la cantante y compositora brasileña Adriana Calcanhotto, con Joan Wasser alias Joan As Police Woman o la estilista de Fado Lula Pena.

El Festival Tendencias está organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña en colaboración con la Diputación de Granada.