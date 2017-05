"El Festival homenajeará al Madrigal, el único cine que proyecta películas de autor"

El Festival de Cines del Sur regresa el próximo 3 de junio después de un año que pudo ser un punto y final, pero ha quedado en barbecho, pues ha servido como revulsivo para esta cita cultural. Su director, José Sánchez Montes, repasa y adelanta algunas novedades de esta edición.

-Esta parada ha servido para coger fuerzas, pues Cines del Sur ha pasado de los 120.000 euros a los que se redujo su presupuesto en la edición de 2015 a 250.000. ¿Se encuentra satisfecho?

-Bueno, creo lo importante es que la ciudad está satisfecha. Cuando se anunció a paralización hubo una gran movilización ciudadana y la petición de que volviera ha sido atendida. Eso es una buena noticia para todos. Y no sólo por el hecho del aumento del presupuesto, también se percibe mucho más entusiasmo por parte de las instituciones que organizan el Festival. Sigue estando impulsado por la Junta, pero este año participan muy activamente el Ayuntamiento, la Diputación, la Fundación Euroárabe, el Patronato de la Alhambra y la Universidad.

-¿Ha servido este año de ausencia para replantearse cosas?

-Es bueno hacer una autocrítica para mejorar lo que no funciona. Hay que ser conscientes de la necesidad de hacer las cosas con criterio. Sólo merece la pena lo que realmente se hace con entusiasmo. Esa reflexión, desde luego, no ha afectado a lo que eran los principios básicos del festival, como la calidad de la programación.

-Y en este proceso de autocrítica, ¿qué es eso que sí se ha decidido modificar?

-Se ha modificado la necesidad de comunicar mejor. Creo que eso es lo más importante para que la ciudad que, ya digo, ha defendido el festival y ha pedido que se mantenga, pero tiene que informársele mejor de lo que estamos haciendo.

-Recapitulemos. Se ha ido anunciando que se suman nuevos espacios como el Centro Lorca y que con el aumento del presupuesto habrá más invitados y más proyecciones pero ¿Cuáles son, a grandes líneas, las principales novedades?

-La primera, siendo cronológicos, es que volvemos a inaugurar en el Palacio de Carlos V, que es un espacio en el que abrimos las tres primeras ediciones. Eso ya da una sensación de entidad. La segunda es que vamos a tener muchos invitados de las películas de sección oficial, y de las actividades paralelas y también viene un jurado importante. Hay bastante más movimiento en ese sentido. Además, ampliamos las pantallas en la calle porque recuperamos las del Palacio de los Córdova y volvemos a la carpa en Plaza Bib-Rambla que teníamos los primeros años.

-Esa carpa ¿será algo así como el espacio central de la Feria del Libro? ¿Qué actividades tendrá?

-Tendrá proyecciones con coloquios posteriores. También encuentros, por las mañanas, entre la prensa y los directores de las películas abiertos a todo el mundo. Además se exhibirán, aprovechan do los diez años del festival, materiales de otras ediciones.

-¿Las imágenes del concurso de fotografía que se convocó?

-Bueno, eso es otra cosa. En paralelo al concurso público de fotografía, aquí hemos recuperado carteles y cabeceras del Festival, o fotografías de esas visitas de figuras como Omar Sharif, Gael García Bernal o Brillante Mendoza, porque nosotros hemos tenido siempre unas señas de identidad gráficas muy acusadas.

-En estos diez años de festival. ¿Ha cambiado las cinematrografías más pujantes? ¿América Latina ha cogido el testigo a Asia o destacan todas por igual?

-No son todas igual, evidentemente. Cuando empezamos hablábamos de un festival de películas de países 'pobres' y seguir pensando que cinematografías como la china, la coreana, la india o la iraní lo son es una locura. Hoy en día sus directores son superconocidos y están ganando en Cannes o en Berlín, como Brillante Mendoza. La gran perjudicado a la hora de hacer comparaciones es África. En el sentido de industria están muy por detrás de América Latina y Asia. México o Colombia han conquistado Hollywood. Nosotros este año nos hemos centrado en Centroamérica, que es la gran desconocida.

-¿Se mantiene la idea que se anunció de hacer ediciones monográficas?

-Nosotros este año nos hemos centrado en Centroamérica y Emiratos Árabes Unidos. También vamos a hacer un guiño a los cien años de la animación japonesa.

-Sería casi imposible ver estas películas en la ciudad fuera de este festival. ¿Hay algo de cine de autor en las carteleras granadinas?

-Pues sí, y me alegro que me hagas esa pregunta porque aquí hay un cine, que es el Madrigal, que está haciendo una labor fantástica de supervivencia y de trabajo cultural. El Festival va a homenajearlo porque es el único que desde la perspectiva privada realiza un gran esfuerzo en ese sentido. Están haciendo mucho porque dirigen y trabajan de una manera casi artesanal.

-Y, además, es el único que queda en el centro.

-Totalmente. Es el único que se parece a lo que antes eran los cines. Es una rara avis y merecía un reconocimiento porque nos parecía que hay muchos trabajos en la vida cotidiana que se pierden en la información.

-La idea que se anunció el año pasado fue la de reunir todos los festivales de cine de Granada en una gran cita en mayo para hacerlo un mes temático centrado en el séptimo arte. ¿Por qué no ha salido?

-La verdad que no lo sé muy bien. Conozco la idea. Nosotros hemos tenido claro que queríamos seguir en este momento porque nos permitía tener esas pantallas abiertas y el acceso al público. La idea era el Festival de Jóvenes Realizadores hacerlo en mayo pero por motivos organizativos mantenerlo en octubre y hacer un planteamiento más a largo plazo, una vez que estuviésemos todos establecidos.

-O sea, que la idea no se descarta, sólo se pospone.

-Lo que pasa es que yo sólo puedo hablar de lo que conozco y no tengo información real de lo que hay pensado a largo plazo. No sé si existe un cambio de planteamiento, porque es una decisión de las instituciones. Bastante tiene uno con sacar adelante el suyo.

-Incluso creo que se habló de dejar un festival único.

-En realidad, como tal festival, creo que la idea es que el Festival de Cines del Sur sea el Festival Internacional de Granada. Cinema Paraíso y Jóvenes Realizadores se convertirían más bien en muestras.

-Puede haber un gran festival que reúna bajo él propuestas muy diferentes, como secciones.

-Una de las vocaciones del Cines del Sur, y esa sí está plenamente asentada, es que no sea una cosa que aparece en junio y adiós muy buenas hasta el año que viene. Hemos empezado en abril con un ciclo en Cine Club Universitario. En mayo con CajaGranada. Habrá una extensión muy importante en Motril y en agosto continuaremos con proyecciones en el Sacromonte. En octubre habrá un encuentro de Audiovisual.

-¿Han sido duras las negociaciones este año y medio? Usted dijo que para estar al frente necesitaba un presupuesto al menos como el de la última edición.

-No, me he sentido muy acompañado porque antes las primeras noticias de que el festival no se iba a hacer en 2016 todos los grupos políticos se pusieron en fila. Hay que tener en cuenta que un festival internacional tiene que tener como mínimo los mimbres que va a tener este año: tiene que haber una promoción del Festival. En años anteriores hemos llegado a tener solamente 25 carteles publicitarios en la calle. Y no había ningún invitado. No había ninguna vida de Festival. Sí dije que si Granada quería un festival internacional se necesitaban unas mínimas condiciones presupuestarias, pero no ha sido nada duro. Incluso ha sido bastante gratificante. La labor de mucha gente que ha colaborado en el Festival ha dado sus frutos si la ciudad lo reclama como suyo.