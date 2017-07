Figueres ve imposible exhumar a Dalí el próximo 20 de julio

La alcaldesa de Figueres (Girona), Marta Felip, aseguró ayer que el consistorio ve "prácticamente imposible" que se pueda exhumar al pintor Salvador Dalí el próximo jueves, según las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción 8 de Figueres, ejecutando la orden del juzgado de Madrid, dentro del proceso judicial abierto por la figuerense Pilar Abel, que afirma ser la hija del artista.

"Con todo el ánimo de cumplir la voluntad judicial, todo esto hace que veamos prácticamente imposible que esté todo hecho el día 20 de julio", dijo a los medios de comunicación tras conocerse la notificación del juzgado.

Felip explicó que el consistorio no se había implicado en el litigio hasta ahora, manteniéndose al margen, pero ahora sí al recibir un exhorto que pide la apertura de la tumba de Dalí para poder tomar muestras: "Aquí sí que hemos avisado de que no es una cosa tan sencilla. No es una exhumación tan sencilla en una tumba de un cementerio". "Los que conocemos las particularidades de este edificio y de la cripta donde está sabemos que para abrir la tumba hay que hacer obras", añadió Felip, que recordó que el pintor se encuentra sepultado en una cripta bajo una losa que pesa una tonelada y media.

Esto hace que su exhumación requiera la intervención en este edificio de propiedad municipal y que está catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional, lo que genera "todo un procedimiento a seguir que se pide a cualquier ciudadano cuando se hace una obra". De cara a generar el permiso de obras,se ha pedido a la Fundación Gala-Dalí que describa qué intervenciones técnicas serían necesarias para lleva a cabo la exhumación: "Creemos que hace falta el informe de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Generalitat porque es un Bien Cultural".