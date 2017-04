La rueda sigue en marcha y como sucede con las bolas de nieve, cuando la velocidad y la distancia recorrida aumenta, también lo hace el tamaño de la pelota. La Feria del libro de Granada es esa esfera helada que crece edición tras edición.

El primer fin de semana de pasión por las letras ha concluido y al parecer el balance es más que positivo. Desde la organización del evento no tienen más que buenas sensaciones sobre el trascurso y el desarrollo de esta cita multidisciplinar.

Hace ya tres años desde que la Feria del Libro diera un vuelco a su personalidad y abriera sus fronteras para convertirse en una fiesta de la cultura y la divulgación. Si bien es cierto que el grueso de las actividades giran en torno a la literatura, hay otras que conjugan el verbo leer con disciplinas como la música o la ciencia.

El balance de este primer fin de semana es, según la organización, muy positivo. Y el podio del éxito de público no ha podido estar más repartido. Quizás el evento más populoso fue el que tuvo lugar el sábado con la presentación del libro de relatos Los seres que me llenan de Mikel Izal. Más de un centenar de personas no quisieron perderse la charla del escritor novel y cantante del grupo Izal. Momentos como este se enmarcan dentro del ciclo Músicos y Libros, que en su tercera edición, demuestra que los organizadores no se equivocaron al apostar con fuerza por ella. Así mismo, aunque enmarcada dentro de la actividad Cultura X Libros, tendrá lugar otra gran cita musical a cargo de Nacho Vegas el próximo jueves 27 a las 21 horas.

Otra gran triunfadora fue una actividad que está de estreno en esta XXXVI edición de la Feria del libro, es Granada Inspira, un espacio de reflexión original y en el que la música también pone su granito de arena.

Otro de los reclamos que han gozado de más expectación han sido las actividades dedicadas a los niños, como las de la carpa Puleva Maritoñi, los talleres infantiles científicos, las visitas al planetario portátil del Instituto de Astrofísica o la Biblioestación. Por su parte, la organización dice tener una sensación en general muy esperanzadora de cara al futuro próximo del evento, y ponen como ejemplo las sensaciones que les transmiten los libreros -a fin de cuentas los grandes protagonistas de esta cita- que se muestran muy satisfechos con las ventas de estos primeros días, y explican que el próximo fin de semana pondrá la guinda a esta edición.

Así las cosas, parece que Granada ha asimiliado este cambio de rumbo de la Feria que comenzó hace tres años. De viernes a domingo se ha podido ver cómo los granadinos no sólo acudían a las inmediaciones de la Fuente de las Batallas para comprar libros, sino que familias enteras han incorporado esta cita a su calendario cultural llamadas sobre todo, por las actividades dedicadas a los más pequeños.