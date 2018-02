Finales de etapa

La ficha 'WONDER WOMAN: PASADO IMPERFECTO' John Byrne.ECC. 320 páginas. 30,50 euros.

Pasado imperfecto es el tercer y último tomo de la colección Grandes autores de Wonder Woman dedicado a la etapa del personaje escrita y dibujada por John Byrne en la década de 1990. El libro contiene los números 125 a 136 de Wonder Woman y páginas del Adventure Comics 80-Page Giant 1 y de Speed Force 1, todos con un delicioso sabor clásico. Como nos recuerda Fran San Rafael en su introducción: "John Byrne despidió sus tres años en Wonder Woman con dos sagas extensas que resolvieron los conflictos que Crisis en Tierras Infinitas había provocado en la continuidad de la protagonista. Uno de ellos era la ausencia de la heroína en la encarnación original de la Sociedad de la Justicia de América"; el otro "era la identidad de Donna Troy, la primera Wonder Girl". Además de Byrne, asoma brevemente el dibujante británico Phil Winslade, así como Steve Lightle y el gran José Luis García-López, estos últimos como portadistas.

También acaba de concluir la recuperación de otra renombrada etapa del personaje, la de Phil Jiménez en los primeros años del siglo XXI, que casualmente también se ha completado en tres álbumes de la colección Grandes autores de Wonder Woman. La tierra de los perdidos es el título del último de ellos, y van aquí los números 178 a 188 de Wonder Woman, más un especial anterior Wonder Woman: Donna Troy (1998). Gabriel Rearte y un estupendo Roy Allan Martínez se suman a Jiménez en el tablero de dibujo y Adam Hughes sigue deleitándonos con sus espectaculares cubiertas. Entre los atractivos del volumen está el número 188, el suave y apreciado final de temporada, en la onda de los episodios característicos de George Pérez.

Y ya que hablo de Pérez, les recuerdo que sigue adelante la reedición de su seminal trabajo en la década de 1980, del que se derivan las interpretaciones modernas del personaje. El tercer tomo de la etapa se titula Secretos en la arena (números 25 a 35 de Wonder Woman), y, por desgracia, Pérez cede el apartado artístico a Chris Marrinan, aunque, eso sí, se encarga de los guiones.