La Fiscalía pide dos años y un millón de euros para González Macho

La Fiscalía de Madrid ha solicitado dos años de prisión para el ex director de la Academia de Cine Española Enrique González Macho, así como una multa de un millón de euros que, caso de no ser abonada, le acarreará otros seis meses de prisión. Así consta en el escrito de acusación, emitido por el Ministerio Público de cara al juicio que se celebre, cuya fecha no está señalada. El Ministerio Público pide la misma pena para el productor de cine Juan Romero Iglesias. A ambos se les imputa un delito continuado de falsedad en documento público y otro de fraude de subvenciones. Además, deberán abonar de forma conjunta y solidaria al Ministerio de Cultura 272.695,99 euros más el interés correspondiente.

Según el escrito de la Fiscalía, el 10 de julio de 2009 González Macho, como administrador de la sociedad Alta Classics S.L. y Romero Iglesias, como administrador de la mercantil Mecanismo Films S. L., firmaron un contrato mediante el que la productora de la película La isla interior, que era la mercantil Mecanismo Films, cedía los derechos de distribución a Alta Classics S.L. Ésta asumía la explotación y reproducción del film en España y Andorra "recibiendo por ello el veintidós por ciento del total de los ingresos netos que se obtuvieran con la comercialización de la película".