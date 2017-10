Focus participa en la muestra sobre Murillo de la Frick Collection

La Fundación Focus participará en Murillo: The Self Portraits (Murillo: Los Autorretratos), la gran exposición internacional sobre el pintor sevillano que organizan The Frick Collection de Nueva York y la National Gallery de Londres. La muestra se inaugurará el próximo 30 de octubre en Nueva York y, posteriormente, a partir del 28 de febrero, se trasladará a la National Gallery.

En concreto, según un comunicado de Focus, la fundación colaborará con la muestra mediante el préstamo de una estampa de Manuel Alegre, datada en 1790, y su dibujo preparatorio hasta ahora inédito y recientemente identificado en el legado del profesor Alfonso E. Pérez Sánchez, que la fundación recibió en el año 2011.

Ambos trabajos muestran el mismo autorretrato del pintor sevillano hoy conservado en la Frick Collection de Nueva York y tienen especial interés porque son el primer testimonio gráfico conocido del mismo, cuando se encontraba en Madrid en la importante colección del político ilustrado español Bernardo de Iriarte (1735-1814). Iriarte fomentó el acceso a su colección a numerosos aficionados y artistas y, en 1790, cedió esta pintura a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para que sirviera de modelo en la convocatoria de un premio de grabado del que resultó ganador precisamente Manuel Alegre.