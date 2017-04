"Manuel Bello fue capaz de encontrar la poesía en las cosas más marginales"

'Un camino de migas en el bosque'

Sigo recibiendo fotos que atribuyen a Avery. Con cuentagotas. Dos jpgs reproducen sendas imágenes sucias provenientes de fanzines y escaneadas de fotocopias. Otro, todavía peor, procede de un artículo de prensa. Poco a poco voy conociendo su obra, aunque sea a través de ecos que la deforman. No me defrauda, al contrario. Cada vez me atrae más. ¿Por qué no es popular? Es cierto que no me había preocupado antes de ese mundo, así que no es extraño que fuera para mí un perfecto desconocido. Pero llevo unas semanas en las que no me dedico a otra cosa que a rastrear su pista en todos los sitios web especializados, blogs, foros, redes. Y nada. Creo que es muy bueno, y sin embargo no consigo apenas noticias de él. Eso, claro, hace el caso mucho más interesante. ¿Es que nadie lo ve? ¿Acaso porque se oculta o repudia los protocolos de actuación habituales? ¿Por no ser suficientemente profesional? Quizá rechace los estandars profesionales por puro amateurismo, por convicción ideológica. Puede que no quiera salir de los guetos underground, en los que tal vez se sienta protegido. No sé muy bien si realmente ha querido formar parte de la escena del arte. Algo me dice que no, o que no con la decisión necesaria. ¿Qué hiciste, Avery? ¿Dónde te escondiste?