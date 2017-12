La Generación del 27 protagonizará el Día de la Lectura en Andalucía

En Granada, se hará una presentación el 19 de diciembre de la novela Roque Six , una reedición de la editorial Barret con la que CAL quiere rendir homenaje al guionista, dramaturgo, director de cine y escritor de la Generación del 27 José López Rubio.

La editorial Barret reedita al escritor granadino

La editorial Barret reeditó hace un mes Roque Six, la única novela que escribió el guionista, dramaturgo, director de cine y escritor de la Generación del 27 José López Rubio (Motril 1903 - Madrid 1966). Publicada originalmente en 1927, este libro narra las aventuras de Roque Fernández, un anodino funcionario que fallece de una enfermedad y, cuando espera acabar en el cielo, se reencarna en Jean Rochestier (Roque Two), habla francés y tiene mujer y dos hijos ante los que se siente como un suplantador. La razón de su reencarnación es que no ha cumplido la misión que Dios le ha encomendado en vida.