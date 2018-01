"Somos la Generación del 2017"

A sus 21 años Fernando Grieta (Granada 1994) se abre paso como poeta joven volcando toda su creatividad sentimental en unos versos que conmueven a cuantos los escuchan. Estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Granada, Fernando Grieta, tiene estrella rutilante y precisamente en Argentina, a donde un tiempo marchó y editó sus primeros poemas en un libro y en otro con una antología de poetas argentinos de ahora. De hecho los sentimientos compartidos, tan hispánicos, en el país del Cono Sur le abrieron nuevas puertas y ventanas para tomarle el pulso a la poesía austral y al mismo tiempo forjarse de cara al público en sus recitales donde vuelca sus versos en un cosmos donde no hay sol que no brille ni estrella que no estalle en su cosmovisión del dolor descriptivo, itinerante, que apunta donde la mayoría silenciosa prefiere no mirar.

Sensible al dolor social y político, Fernando Grieta, abre su propia senda acompañándose de un violinista, guitarrista y cantaor flamenco del grupo Los Quebrantos que ponen bordones de penumbra conforme el poeta granadino desgrana el paisaje que pocos aspiran a comprender. Fernando Grieta se abre paso en su ciudad dentro del horizonte poético que por un lado afama a Granada y por el otro la constriñe porque ser poeta emergente, de una generación joven e inquieta, no suele cotizar en un mundo comercial donde editoriales y pasantías dominan ese dedo interesado que dicta quien es poeta y quién publica.

Carmen Barranco o Antonio Alfaro y otros más forman una nueva generación de una brillante variedad" Mi generación debe rebuscar el erotismo, recuperarlo sacándolo de la pornografía digital..."

Fernando Grieta no está solo ni recita en soledad. Pertenece a una nueva generación de jóvenes poetas granadinos o residentes en Granada que actúan allí donde les abren espacios alternativos a los oficiales ya sea en locales comerciales, románticas cafeterías o miradores del sector servicios alternos a los habituales. Son un núcleo de poetas jóvenes granadinos entre los 20 a los 30 años, la nueva y futura generación que le tomará el relevo en los próximos lustros a los hoy consagrados, reconocidos y premiados. Granada Hoyquiere acercarlos a sus lectores para que los conozcan, porque existen, recitan en público y como pueden editan sus trabajos poéticos con mucho esfuerzo y energía. La Capital Literaria Mundial Unesco que hoy representa Granada es la mejor ocasión para ir abriéndoles la puerta a la esperada primavera granadina a través de sus jóvenes y emergentes poetas que aspiran a que la ciudad que guarda a la Alhambra siga siendo la Capital Universal de la Poesía.

-¿Es como dijo el portugués Fernando Pessoa el poeta un fingidor?

-Que finge tan realmente… el dolor que de veras siente…

-¿Porqué le gusta escribir versos y no una novela?

-Porque el verso tiene una potencia que hace que sea lo más fácil y a la vez más difícil escribir.

-Ha participado en algún certamen poético?

-Bastantes. He participado en recitales institucionales aunque los que más me han gustado son los autogestionados como los que he tenido la oportunidad de participar en Argentina, pues se experimenta con alto nivel sobre la literatura en lengua española.

-Usted que ya ha publicado en Argentina ¿Resulta más fácil editar poesía allá?

- Es más fácil porque allí la literatura se vive, se experimenta yendo más allá del pozo de la tradición ya que actúa dentro de la propia existencia del poeta.

-¿Piensa editar aquí en 'su' Granada un primer libro en España?

-Por supuesto y máxime cuando el título de mi primer trabajo editado en Argentina (La Plata) tiene el mismo nombre de nuestra ciudad natal: "El frío de Granada y los sueños rotos de Buenos Aires".

-Cree que en Granada se da cita ahora un núcleo de poetas jóvenes de los cuales emerge una nueva generación?

-Está comenzando y convirtiéndose en una hermosa iniciativa…

-¿Qué nombre tendría?

-Generación del 2017, pues este año supuso todo un pistoletazo de salida.

-Aparte de usted ¿puede aportarnos algunos nombres más de ésta nueva Generación del 2017?

-Sí, Carmen Barranco o Antonio Alfaro y otros más que aportan como nueva generación un brillante mosaico de variedad en cada estilo poético.

-¿Qué piensa de los poetas granadinos y consagrados como Antonio Carvajal o Ángeles Mora, ambos, Premios Nacionales de Poesía en España?

-Que deberían volver al ruedo pues se han convertido en instituciones en la sombra moviéndosela casi exclusivamente en los circuitos institucionales mientras la poesía joven queremos a éstos nuestros faros que vuelvan a entrar.

-¿Cíteme un libro que por alguna razón haya podido modificar su vida?

-La Temporada del Invierno de Arthur Rimbaud.

-Y en sentimentalidad erótica ¿su generación de que va?

-Sì, he escrito algún poema erótico… pero no pornográfico. Mi generación debe rebuscar el erotismo, recuperarlo sacándolo de la pornografía digital…

-¿Es que hay mucha sexualidad de holograma? ¿ O hay carne de por medio?

-Exactamente. Hay demasiada sexualidad virtual y por ello problemática ya que no se busca, no se encuentra… pero se consume.

-Por último ¿qué opina sobre trasladar la Puerta de Bib Rambla a su plaza?

-Esta puerta debe de ser reintegrada a su plaza.