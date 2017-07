El huracán 'Girl from Ipanema' abrirá el festival Jazz en la Costa

Nada como un recuerdo del huracán en clave de jazz en el que se convirtió el Girl from Ipanema en la voz del mismísimo Frank Sinatra. De esta manera se abre esta XXX edición del festival Jazz en la Costa que comenzará el próximo lunes con un concierto que conmemora el 50 aniversario de la grabación de Sinatra y Jobim, donde versionaron la famosa canción de bossa nova The girl from Ipanema. Este evento previsiblemente congregará en Almuñécar a más de 10.000 personas.

El Festival Internacional Jazz en la Costa, organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, cumple este verano tres décadas de historia como uno de los eventos 'jazzísticos' más respetados y premiados internacionalmente, incluido el sello de calidad de la Unión Europea, y que se desarrollará en el Parque de El Majuelo de esta localidad costera desde el 17 hasta el 22 de julio.

Una semana en la que los que los amantes del jazz podrán disfrutar de todos los estilos, desde la bossa nova al jazz más clásico, pasando por el jazz soul del increíble cantante Myles Sanko.

Durante estos seis días de conciertos se podrá disfrutar tanto del programa principal como de las diversas actividades culturales que tendrán lugar en paralelo. Como novedad, este año se contará con los grupos granadinos Toto Jazz Band en un pasacalles el sábado 15 y domingo 16 y Jesús Mata y Jacinto Rodríguez darán su nota en los llamados trasnoches de jazz.

Además, como clave para entender estas tres décadas de historia del ciclo, se podrá visitar una interesante exposición conmemorativa de los treinta carteles del Festival del gran pintor granadino Juan Vida.

El programa se iniciará el lunes 17 de julio con un concierto que conmemora el 50 aniversario de la histórica grabación de Sinatra y Jobim, de la mano de uno de sus descendientes: Daniel Jobim y del vocalista y guitarrista John Pizzarelli, considerado como uno de los intérpretes más completos del panorama internacional.

Será el martes 18 de julio cuando llegue el turno de Charles Lloyd, saxofonista, flautista y compositor además de leyenda viva del jazz y uno de los pocos que fue capaz de rivalizar el género en cuanto a venta de discos con estrellas de rock. Carrera respaldada por sus más de 40 años de trabajo y una discografía que incluye más de una treintena de álbumes.

Además, son tres grandes pianistas de distintos contienes los que complentan la programación de los días centrales del Festival. El cubano Roberto Fonseca, componente de la famosa banda Buena Vista Social Club, que presentará el miércoles 19 su nuevo disco Abuc. El jueves 20 cogerá el testigo sobre el escenario el legendario trompetista de origen norteamericano Charles Tolliver.

A continuación tendrá lugar la actuación de la pianista y compositora Hiromi, lo que dará lugar al broche dorado del Festival que tendrá lugar el sábado 22 de julio con el cantante Myles Sanko, una de las grandes revelaciones del soul internacional que ha sabido aunar perfectamente los preceptos sagrados del soul clásico con un sonido contemporáneo. Con una discografía pujante y exitosa, emparentada con la de Gregory Porter, y con actuaciones en los mejores festivales de jazz, Myles es ya una de las grandes estrellas actuales.

El Jazz en la Costa fue presentado ayer en el Ayuntamiento de Almuñécar por la diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, la alcaldesa del municipio, Trinidad Herrera, la concejala de Cultura, Olga Ruano y el director del Festival, Jesús Villalba, que han resaltado la importancia que tiene esta actividad para la provincia.