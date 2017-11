El editor Gonzalo Pontón, Premio Nacional de Ensayo 2017

El editor Gonzalo Pontón (1944, Barcelona) se alzó ayer el Premio Nacional de Ensayo 2017, que concede el ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por su obra La lucha por la desigualdad: una historia del mundo occidental en el siglo XVIII, primera de las que publica. El jurado del prestigioso galardón, dotado con 20.000 euros, valoró la "fluidez y erudición" de su prosa, su "inteligente indagación en las raíces de la desigualdad" y su tratamiento de la Ilustración "desde una perspectiva novedosa y actual".

"Ha sido toda una sorpresa porque, además, el ensayo es un género difícil, sin la proyección que tiene la novela. Lo publiqué hace un año y lleva dos ediciones, cosa bastante notable porque no es fácil hincarle el diente", bromeó Pontón, licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona.

El premiado fundó en 1976 Crítica, editorial que recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural en 2007, y de la que fue consejero delegado hasta su jubilación.

"Al jubilarme de Crítica estuve dos años que no podía crear ninguna editorial -en 2011 fundó Pasado & Presente, con la que ha editado su libro-, dos años sabáticos que me fueron de perlas y luego otros cinco más. Me lo pase pipa dedicándole todas las horas del día y de la noche", apostilló.

En sus 900 páginas, Pontón pretende proporcionar herramientas suficientes para comprender "la desigualdad actual", que "arranca en los inicios del XVIII con la Revolución industrial. No solo es una desigualdad económica sino social y cultural. La desigualdad entre hombres y mujeres, la que hace que cobren ahora un 30% menos ellas, nace ahí".

En su opinión, el nacionalismo tiene una raíz "profundamente egoísta" y no hay nada que lo potencie más que la desigualdad.

"No somos distintos. Estoy por la igualdad no por la desigualdad. El único gobierno humano y decente es el que lucha por la igualdad en un mundo en el que 64 familias tienen tanto poder como los 3.5000 millones más pobres", añadió.

Ha sido director del Gran Diccionario Enciclopédico Grijalbo, consejero delegado del grupo Grijalbo-Mondadori y director del Área Universitaria del grupo Planeta y en 2011 fundó la editorial Pasado & Presente, de la que es presidente.

Comenzó en 1964 en Ediciones Ariel y ha sido presidente de la Cambra del Llibre de Catalunya (1994-1998), miembro de la junta directiva del Gremio de Editores de Catalunya, presidente de la Comisión de comercio exterior de la Federación de Gremios de Editores de España y representante de España en la comisión Freedom to Publish de la International Publishers Associaton.

El jurado estuvo presidido por Óscar Sáenz de Santamaría y han formado parte de él Javier Pascual, Ramón Villares, Aurora Egido, Amelia Pérez de Villar, Ignacio Vidal-Folch, Ana María Toledo, José Manuel Sánchez Ron, Clara Janés, Manuel Rico, Jesús Miguel Díaz y Soledad Gallego-Díaz.