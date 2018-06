Granada pide a la Academia Sueca el Nobel póstumo para García Lorca

Lorca no es ningún desconocido para la Academia Sueca. Uno de sus miembros y el que fuera secretario de la institución, Hjalmar Gullberg, reconocía en 1956 que la obra del Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez no tenía "el calor vital de un Antonio Machado o un Federico García Lorca, pero a ninguno de los dos podemos premiarles porque han muerto en la Guerra Civil". Ahora esto puede cambiar. Un numeroso grupo de artistas, políticos, docentes y ciudadanos anónimos pide "respetuosamente" la concesión del Nobel a Lorca. "Conscientes de que las actuales normas no prevén la concesión a título póstumo, nos atrevemos, a pesar de todo, a solicitar el premio, que consideramos justo en este caso y en otros de literatos ya fallecidos, por lo cual solicitamos un cambio en las normas de concesión vigentes hasta el momento", argumentan.

La campaña tiene como objetivo la modificación de las normas para conceder el premio a "una personalidad excepcional" y reconocer así "la trayectoria de un símbolo inmortal del diálogo entre la literatura y la sociedad civil", de un escritor que "sigue traspasando fronteras y conquistando el corazón de millones de lectores". Sus asesinos, se dice en un manifiesto publicado hace unos días, "nunca consiguieron acallar su voz, la voz libre de un demócrata enamorado de su pueblo y de todos los marginados de la tierra".

La petición, apoyada por más de 200 personas, entre ellas la escritora Rosa Regàs, la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y el actor José Sacristán, se presenta hoy en la plaza Mariana Pineda, y contará con la presencia del magistrado Baltasar Garzón y la periodista Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago.

La campaña también la avala granadinos como el bailaor Manuel Liñán, la cantaora Marina Heredia, la poeta Ángeles Mora, el periodista Antonio Cambril y la coreógrafa Eva Yerbabuena.