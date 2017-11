Granada celebra el Día del Flamenco con un espectáculo que recupera la zambra

El 16 de noviembre de 2010 en Nairobi, Kenia, el flamenco era declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El curioso lugar desde el que el consejero de Cultura de entonces, Paulino Plata, anunciaba la buena nueva había sido escenario de la reunión de la Unesco en la que se valoró la propuesta de la Junta de Andalucía, apoyada por los Gobiernos de Extremadura y Murcia. Una fecha de la que hoy se cumplen siete años y que se ha querido recordar programando una serie de actividades, entre la que destaca la Zambra sacromontana de Curro Albaicín.

El Teatro Alhambra acogerá esta noche, a las 21:00 horas, este espectáculo basado en las bodas gitanas que se representará como se hizo hace más de cien años y para el que están todas las invitaciones agotadas desde hace una semana.

El artista granadino presentó ayer el montaje junto al delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Guillermo Quero, y la diputada de Cultura, Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez.

Curro Albaicín, personaje central en el mundo del flamenco granadino, destacó que el montaje está basado en el primero que se hizo en las bodas gitanas y contará con las nietas de las bailaoras de entonces: "He trabajado mucho con ellas para que aprendan esos cantes y bailes, que están a punto de perderse". Con su habitual desparpajo, aprovechó para reivindicar la originalidad y diferenciación del arte flamenco del barrio sacromontano, que "no debe desaparecer". "La música granadina no es que sea mejor que las otras, porque hay muy buen flamenco en Sevilla o en Jerez, pero la nuestra es diferente. Se creó del pueblo llano y llevaba unos sones árabes especiales, eso es lo que hay que recuperar porque, si Granada fue conocida en el mundo, lo fue por la Alhambra y por los gitanos del Sacromonte".

El objetivo, tal y como explicó el artista, es dar a conocer al público en general los aspectos patrimoniales del arte flamenco y de las cuevas del Sacromonte. "Nosotros vamos a hacerlo igual que se hacía antes, sin ningún adorno, con su bandurria, su guitarra, sus castañuelas y sus panderos", cuenta Albaicín, que incluirá un monólogo explicativo y reivindicativo.

Quero apuntó que el flamenco hoy es industria cultural, motor económico, objeto de estudio y reclamo turístico, además de presente, pasado y futuro, tradición y vanguardia y una de las manifestaciones culturales más ricas y complejas del mundo. Por todo esto, esta fecha sirve de motivo de fiesta y celebración, pero también de reflexión sobre el potencial del flamenco.

Con esta finalidad, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, celebra cada año esta efeméride con quienes día tras día hacen realidad "todo lo que implica y significa el flamenco".

Por su parte, la diputada Fátima Gómez se refirió al proyecto de la Diputación de Granada Flamenco y Cultura, con una oferta variada y gratuita para todo tipo de público y que consolida ya una cita anual de celebración y estudio en torno al flamenco.

"En esta apuesta que venimos realizando para dar a conocer al público en general el flamenco se enmarca el espectáculo flamenco de Curro Albaicín", indicó Abad, quien dijo que no hacen más que seguir las indicaciones de la Unesco de proteger y cuidar el flamenco en sus diversas manifestaciones y "la zambra representa el aspecto más patrimonial del flamenco granadino". "Forma parte de la música ritual de los gitanos del Sacromonte. Integra tres bailes principales -como la arboreá, la cachucha y la mosca- cada uno de los cuales simboliza un momento de la boda gitana", recordó.