Granada celebra el Día de la Poesía con medio centenar de lecturas

"Se dicen los poemas / que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, / piden ser, piden ritmo, / piden ley para aquello que sienten excesivo. [...] No es una poesía gota a gota pensada. / No es un bello producto. / No es un fruto perfecto. / Es algo como el aire que todos respiramos / y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos". Así describía Gabriel Celaya la poesía, la misma que recibirá un gran homenaje el 21 marzo, día mundial de ésta, en la ciudad. El Ayuntamiento ha organizado, a través del programa Granada Ciudad de Literatura Unesco y en colaboración con la asociación Diente de Oro, una intensa jornada donde 60 autores autóctonos e internacionales recitarán en 25 espacios de la ciudad -la mayoría librerías alternativas-.

Granada celebró el Día Mundial de la Poesía el año pasado en 18 librerías con 44 lecturas de poetas residentes en Granada, entre ellos los tres ganadores del Premio Nacional de esta modalidad artística Rafael Guillén, Ángeles Mora y Luis García Montero. Esta segunda edición contará con la presencia de autores autóctonos como Trinidad Gan, Alejandro Pedregosa, Teresa Gómez, Luis Melgarejo, Jesús Montiel, Gracia Morales, Álvaro Salvador, Juan Carlos Friebe, Lola Callejón, Víctor Miguel Gallardo y Rosaura Álvarez, entre otros.

Como novedad, este año participarán poetas internacionales como Georgina Wilding, Anja Golob, Petronela Rotar, Ana Barton, Alice Popescu, Ana Manon y Gelu Vlasin. El equipo de gestión de Notthingham Unesco City of Literature, dirigido por Sandeep Mahal, viajará a Granada para acompañar a Wilding e involucrarse junto con sus compañeros de Granada en la celebración del Día Mundial de la Poesía. Por otra parte, Maria Francesca Merloni, Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco para las Ciudades Creativas, visitará Granada para involucrarse en el Día Mundial de la Poesía y compartir experiencias con los poetas participantes.

Los poetas invitados, señala la organización, han publicado al menos un libro, viven en la ciudad y tienen edades, trayectorias y planteamientos estéticos muy diversos. Las lecturas tendrán una duración aproximada de 20 minutos y se desarrollarán entre las 18:00 y las 21:00 del 21 de marzo, en los 25 espacios de lectura asignados. "Se trata de generar un ambiente festivo y dinámico. El público dispondrá de folletos informativos con las rutas y los horarios a seguir y que les permitirán elegir a unos u otros poetas en función de sus gustos e intereses. Igual que el año pasado, será imposible verlos a todos", reconoce la organización.

Las librerías que participan son las siguientes: Alsur, Atlas, Babel (Gran Capitán), Babel (San Juan de Dios), Bakakai, Boops, Centro Federico García Lorca, Centro José Guerrero, Imagina, Inglés Divertido, Juan de Mairena, Mercao Social, Nueva Gala, Paulinas, Picasso, Picasso Infantil, Praga, La Qarmita, Reciclaje, Sostiene Pereira, Tienda de la Alhambra (Reyes Católicos), Troa Dauro, Ubú Libros, Un mundo feliz y Urbana Vergeles.

Escaparate de Poesía, coordinado por Sergio Escribano y nacido en 2016 al abrigo de Slam Poetry Granada, se suma a la celebración del Día de la Poesía mediante una lectura especial en el local El Higo a las 19:30 donde participan Jess Modlov, Carmen Sánchez, Lena Larios, Carmen Barranco, y los colectivos La Grieta, el Quebranto, Cápsula del Tiempo y Open Mic. La Tertulia, el legendario local granadino regentado por Horacio Rébora y vinculado con la mejor poesía y la literatura desde finales de los años setenta, también se hará eco de la celebración con recitales y algunas sorpresas.