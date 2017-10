Granada Noirdispara con bala de plata

El cine negro es un género que ha cultivado uno de los argots más ricos y extendidos, el lenguaje detectivesco, noir speak o noir slang, procedente de la novela negra se habla con fluidez entre aquellos que siempre miran de reojo los callejones oscuros por si tras algún cubo de basura -de los americanos de latón, por supuesto- hay algún matón herido en una pelea de magnitudes etílicas y curvas sinuosas comparables a las de Jessica Rabbit. El éxito del negro no extraña a nadie: las balas de plata son seductoras, los cadáveres exquisitos, las huellas en los picaportes una razón de ser y los ojos de la cerradura siempre guardan las mejores vistas.

La tercera edición del Granada Noir, el festival en el que la alevosía, premeditación y sobre todas las cosas, la nocturnidad, son los agravantes favoritos, ha tenido un cierre de temporada que invita a mínimo, la continuidad del ciclo. Versos sueltos, rotos, ovejas negras, actores secundarios sedientos de venganza...y sobre todo el mayordomo -sempiterno asesino- han sido los 'guest star' en una edición que ha contado con la presencia de lo más granado del género oscuro por excelencia.

En octubre de 2016, en la última sesión de la segunda edición de Granada Noir, se conocieron en persona el escritor Fernando Marías y el autor de cómics Enrique Bonet. De aquel feliz encuentro surgió una de las mesas redondas con mejor acogida de la tercera edición del Festival: la dedicada a Federico García Lorca como personaje literario, en la sede de Diputación.

El pasado domingo 1 de octubre, en la charla del multipremiado dibujante granadino Juanjo Guarnido, ganador de cuatro premios Eisner, los más importantes del cómic internacional; había un espectador de excepción: Gabriel Hernández Walta, ganador del Eisner de este año por su obra La Visión y recientemente ganador, también, de los Premios de la Crítica de Cómic 2017.

"No lo pude evitar", explica Jesús Lens, director de Granada Noir junto a Gustavo Gómez. "Fue uno de esos impulsos irrefrenables y me dejé llevar, secuestrando a Gabriel para subirlo al estrado en que Juanjo Guarnido terminaba su conversación con Enrique Bonet y propiciar un apretón de manos que ya forma parte de la intrahistoria de nuestro Festival: dos ganadores del Eisner, un granadino de nacimiento y otro de adopción y residencia que no se conocían persona, recibiendo el entusiasmado aplauso del público que abarrotaba el Cuarto Real de Santo Domingo".

¿Quién sabe qué puede ocurrir en el futuro, a partir de ese apretón de manos, un domingo cualquiera, en Granada Noir? Cosas que han pasado en #GRN3 y que destacan Gustavo Gómez y Jesús Lens: Un doble llenazo en las conversaciones con Juanjo Guarnido, que abarrotó el Espacio de Cervezas Alhambra en uno de los Encuentros Especiales Cervezas Alhambra retransmitido a través de Facebook Live y cerca de trescientas personas en la entrega del Premio Granada Noir a Agustín Díaz Yanes en el Teatro CAJAGRANADA por parte del alcalde la ciudad.

Puerta Real abarrotada de gente disfrutando del jazz callejero de la Potato Head Jazz Band, las vibrantes mesas redondas protagonizadas por diez de las escritoras del proyecto Hnegra, de ÁMibito Cultural El Corte Inglés; una charla con Víctor del Árbol que llenó en Teatrillo del Hotel Alhambra Palace, un Premio Nacional del Cómic como Javier Olivares dedicando ejemplares de Hnegra y de esa obra maestra que es "Las Meninas", decenas de libros vendidos por Librería Picasso y los bares de Granada repletos de gente para disfrutar de recitales de poesía Noir, monólogos, charlas y presentaciones con escritores.

Sus directores ya están pensando en la cuarta edición, antes incluso de que termine una #GRN3 que ahora visita Vegas del Genil, Armilla, La Zubia, Bérchules, Purullena y Guadix y que culminará el viernes 20 de octubre a las 20 horas, en el Centro Lorca, con la presencia de Petros Markaris, maestro del Noir internacional. Pero esas serán ya otras historias.