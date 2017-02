De Granada a Nueva York con 'Do not Disturb'

Comiencen a esparcir la noticia/ hoy me voy/ quiero ser parte de ella/ New York, New York..., repetía Frank Sinatra, ese hombre pequeño con pinta de gánster. Y es que Nueva York es uno de esos rincones donde el arte tiene la suerte de vivir libre y sin paredes que lo opriman. Por eso, cada artista sueña con, al menos una vez en la vida, poder actuar en la ciudad de la estatua de la Libertad.

Es el caso de la compañía de circo contemporáneo Vaivén, que durante esta semana ha estado viviendo ese sueño sobre las tablas del Brookling Academy of Music (BAM), un teatro en pleno corazón de Nueva York. Miguel Ángel Moreno, más conocido como Bolo, fundador y artista de la compañía, cuenta a Granada Hoy la experiencia de convivir con el modo de entender el arte de los neoyorquinos.

Hemos tenido que sustituir las pistolas en la obra, es un tema un poco tabú con el que hay que tener cuidado"

-¿Cómo les está tratando Nueva York, notan diferencias entre el ambiente o el tipo de público respecto al de España?

-Pues la verdad que Nueva York es todo un descubrimiento, una ciudad inmensa, con una programación cultural rica y variada. En cuanto al público, creo que la única diferencia que puede haber respecto a otros sitios es que es una ciudad acostumbrada al espectáculo, y así te lo hacen saber al acabar el show. Pero supongo que esto no es extrapolable al resto de EEUU.

-¿Cómo se les presentó esta oportunidad?

-Simplemente hicieron un sondeo de qué es lo que funcionaba en Europa, qué espectáculos se movían, y dieron con nosotros. Curiosamente primero preguntaron por nuestro último espectáculo, DES-Hábitat, pero creímos que era mejor venir a Nueva York con Do not disturb y así se lo hicimos saber, para así tener opción de volver a este teatro en los años venideros.

-Ustedes dicen que Vaivén plantea un tipo de circo que no se ata a un camino predeterminado. ¿Qué tipo de espectáculo es este Do not Disturb?

-Es un espectáculo multidisciplinar, donde no se sabe dónde empieza y acaba el circo, la interpretación o el movimiento. Es una forma de contar y de sentir. Nosotros como compañía no solemos hacer números, algo muy normal en el circo, sino que los elementos acrobáticos entran dentro del movimiento como un todo. También creemos que el circo tiene que tener alto nivel técnico, tiene que existir la sensación de riesgo, de que puede ocurrir algo pero que de repente todo ocurre con una facilidad asombrosa. Todo ello se ve en Do not disturb, además de una estructura muy pensada que suele asombrar allá a donde vamos.

-¿Cómo definiría el tratamiento del circo en Estados Unidos?

-Bueno, en EEUU entienden la relación del espectáculo y el negocio, tienen claro lo que es la cultura y luchan siempre por su beneficio económico. Lo cual no necesariamente me parece bueno, porque corta alas, limita. Pero sin duda, entienden que las artes escénicas son importantes y necesarias para la evolución de una nación y la tratan como tal. De hecho estamos muy contentos con el trato recibido, de cómo tratan a la compañía al llegar y antes de llegar cómo lo tienen todo controlado. En algunos momentos da la sensación incluso de que se exceden en el control de cómo va a salir todo, pero luego cuando llegas y ves los resultados entiendes que todo tiene un porqué y quieren que en lo que van a gastar su dinero, salga lo mejor posible y puedan verlo el mayor número de gente posible.

De hecho, están agotadas las entradas de las ocho funciones programadas.

-¿Y la concepción general de la población?

-Creo que esta pregunta está respondida, sólo añadiría que hablamos de la ciudad de Nueva York, y aquí todo es diferente, la gente se sorprende cuando se enteran que somos artistas. Para los que tienen un sentimiento de admiración y agradecimiento.

-Pese a Trump, ¿qué percepción tienen del trato que se le da a la cultura allí?

-Yo a Trump no he tenido el disgusto de conocerlo (risas), pero me da la sensación de que no tiene nada que ver con él. EEUU tiene su propia idiosincrasia para todos los temas, y sin duda las artes escénicas es parte indisoluble de él. Esta ciudad no es lo mismo sin cultura y la cultura no es lo mismo sin Nueva York. En el mismo momento puedes disfrutar de infinidad de espectáculos de lo que quieras, y por supuesto de circo también.

-¿Tienen en mente volver a Estados Unidos, o incluso llegar a establecerse allí?

-Establecernos ni lo pensamos, vivimos en el Barranco del Abogado, no creo que se pueda competir con eso. Pero volver por supuesto, ya estamos hablando con varios programadores para ver si podemos cerrar más cosas, e incluso unas funciones en Central Park en verano.

-¿Cómo fue subirse al escenario del BAM en esa primera función?

-Ha sido muy bonito, hay que tener en cuenta que es una institución muy importante aquí. Nos contaban que lo que lo hace especial y que todo el mundo lo conozca, es que en la escuela es el teatro al que llevan a los niños por lo que la mayoría de neoyorquinos pasan por él. Tenemos que tener en cuenta que es un teatro que programa desde el año 1930.

-Describa el teatro.

-La sala donde nosotros estamos, (tiene tres) es una sala de aproximadamente 300 butacas, muy acogedora y para que os hagáis una idea es muy parecido al Teatro Alhambra, con esa disposición. Las gradas parten desde el suelo que está el escenario hacia arriba. Es decir, la primera fila de asientos está a la altura de los artistas, por lo tanto estamos como en casa, que es como consideramos al Teatro Alhambra.

-¿Cuántos días van a estar allí?

-Vamos a estar en total unas dos semanas pero actuando estamos ocho días, con un total de ocho actuaciones. Así que tenemos tiempo de todo, de trabajar, de ver NY, de hacernos con la ciudad.

-Son de las pocas compañías españolas que ha conseguido internacionalizarse. ¿Cree que su concepto de circo hace que los espectáculos sean más fáciles de sacar al extranjero?

-No sé si somos de las pocas, pero conseguir sí hemos conseguido internacionalizarnos. Yo creo que todo tiene una mezcla entre suerte, casualidad y trabajo, el porcentaje ya depende de cada persona. Yo creo que nuestro lenguaje ha logrado calar en el público y los programadores, ya que muchas veces algo que le llega al público sin filtros es maravilloso pero al programador no le entra y entonces no tienes cabida ahí. Y esto nos pasa a todos, da igual al nivel que estés. Lo verdaderamente importante es saber decidir qué camino tomar, por dónde llevarlo y hacer tu propio camino.

-¿Qué planes tiene Vaivén Circo a la vuelta?

-Nuestros planes son bastante fáciles. Dos días después de volver estamos en el Teatro Circo Murcia, después en la Sala Cánovas en Málaga y luego hacemos una pequeña cosita en el Palacio de Congresos de Granada, etc…

-¿Desde que le dieran el Premio Nacional de Circo el pasado noviembre, se encuentra con más ofertas de trabajo?

-No, yo creo que te da más reconocimiento y más responsabilidad a partes iguales. No hemos notado más ofertas de trabajo sino que han seguido saliendo cosas a un ritmo normal, lo que no es poco, Esa es la única forma de sacar adelante un proyecto como el nuestro.

-El circo es de las modalidades escénicas de las que se tiene una percepción más cerrada. ¿Cómo cree que Vaivén contribuye al asentamiento del nuevo circo?

-Yo pienso que Vaivén ha conseguido llegar a un gran público, que lo vean muchos miles de personas y así conseguir que el concepto que se tenía del circo vaya cambiando. Tenemos que tener en cuenta que desde que se fundó la compañía en el año 2008 hemos representado más de 650 veces, eso es mucha gente viendo y sintiendo lo que queremos contar, y también es una clara muestra de que lo que hacemos gusta y que vamos por el buen camino, no sólo nosotros sino todos lo que luchamos para posicionar el circo en primera línea de las artes escénicas actuales.

-¿Han tenido que adaptar algún aspecto de la obra para actuar en Nueva York?

-No mucho, sólo una pequeña parte en la que con unos taladros hacemos como una broma como si fuesen pistolas y secadores de pelo y hemos tenido que sustituir el tema de las pistolas, es un tema un poco tabú con el que hay que tener cuidado y más en una ciudad como Nueva York que es un lugar ampliamente reconocido por su oposición a las armas de fuego.

-¿Qué puede decir que se traen aprendido para casa?

-Quizás la forma de trabajar de este teatro, una forma muy intensa, en la que hay que estar muy activos durante la preparación pero hace muy fácil después la acogida.

-¿Tienen a la vista nuevo espectáculo?

-Estamos barajando opciones, y realmente la que más suena puede que llegue en diciembre de 2018. Vamos a hacerlo con mucho mimo.

-¿Alguna actuación en Granada?

-En Granada tenemos una pequeña muestra por el campeonato del mundo de Snowboard, y una actuación en Albolote el próximo verano. Sin duda las programaciones andaluzas son una de nuestras cuentas pendientes, por supuesto esto depende claramente de la implicación de las instituciones, sin presupuesto no hay funciones. Nosotros en estos momentos no estamos interesados en hacer funciones en taquilla, algo para mí demasiado habitual en las propuestas.