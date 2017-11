Granada, la cuarta ciudad más barata para disfrutar de la música

Que en Granada la música se vive a diario, que el nivel de conciertos y salas correspondería a una urbe más grande y que el número de músicos por habitante es como para sacar pecho en do mayor, es algo que por suerte ya va en la tarjeta de presentación de la ciudad. Sin embargo la economía también es un factor importante dentro del pulso musical de un territorio. Según el Informe Anual sobre el precio medio de la música en directo en España elaborado por Ticketea, en Granada no solo hay una gran oferta si no que los precios de los conciertos la hacen aún más apetecible.

El precio medio de los conciertos en Andalucía según este estudio es de 11,09 euros, un 1,2% inferior que los datos de 2016. Dentro de ese cómputo, aunque por los pelos, Granada supera el dato andaluz con un precio medio por concierto de 11,21 euros.

Granada es de las capitales con mayor programación musical de Andalucía

Haciendo números, la media de los conciertos que se realizarán desde el día de ayer hasta final de mes cuestan de media 13,42 euros. En este caso se reflejan los precios de los conciertos de las principales salas de conciertos como son Planta Baja, Palacio de Congresos, Auditorio Manuel de Falla, la sala Tren, Industrial Copera y la sala Booga Club. Amén de todos los conciertos gratuitos como los que ofrece Lemon Rock o el pub Liberia entre muchos otros.

Así, la que más conciertos acogerá en lo que queda de noviembre será Planta Baja, quien a su vez es también la que vende sus tickets más baratos, con un precio medio de 8,6 euros por velada. La segunda en el ranking de precios es la sala Booga Club, que albergará tres conciertos en lo que queda de mes por un coste aproximado de 13,3 euros la entrada.

Rozando a la competencia aparecen la Industrial Copera que ofreciendo también un trío de sesiones de aquí a que comience diciembre embolsa en taquilla por noche un promedio de 14 euros. Por otro lado, y para cerrar el capítulo de las cuatro salas más baratas de entre las grandes de la ciudad, llega la sala Tren. 14,33 euros es el precio medio de las funciones de los tres conciertos programados en los días que le quedan de vida a este mes.

El Palacio de Congresos y el Auditorio Manuel de Falla -amén del Palacio de Deportes que este mes no programa ninguno de sus multitudinarios eventos- son los espacios más amplios para la música de Granada y también se sitúan como los que más caras venden sus entradas. El Palacio de Congresos albergará dos citas en las próximas dos semanas, mientras que el Manuel de Falla recibe cinco recitales. El primero, embolsará una media de 26 euros por ticket y el segundo una de 17,2 euros, teniendo en cuenta que el precio de las entradas es variable según la localidad que se compre.

Según el informe, el precio de los espectáculos musicales en Granada en comparación con 2016, es apenas apreciable. El dato del pasado año de precio medio fue de 11,76 euros, un 4,6% superior a la cifra de 2017.

En cuanto al resto de datos del estudio de la empresa Ticketea, Granada se encuentra dentro de las 20 provincias con más eventos de música, y de entre ella es la cuarta más barata solo detrás de Sevilla, Pontevedra y Guipúzcoa. La media nacional en este caso es de 13,19 euros, y a la cabeza aparecen Baleares con un coste por concierto de 18,88 euros y Girona que recauda 17,74 euros.

Ir a un concierto en Andalucía es más barato que en el resto de España. Dentro de nuestra comunidad, Cádiz y Málaga son las provincias con los mayores precios en los espectáculos musicales, con una media de 13,71 y 12,94 euros respectivamente. En el caso de Cádiz es superior al promedio nacional.

En el lado opuesto del ranking se señala a Córdoba (10,70 euros) y a Sevilla (10,79 euros) como las provincias más baratas para asistir a un concierto. El dato sevillano es el que más llama la atención, dado que es la gran capital española con el precio más bajo.

El estudio elaborado por la empresa vendedora se ha basado en el análisis de en torno a 6.000 conciertos y 500.000 compradores repartidos por todo el país. Incluye además desde grandes conciertos a salas históricas y espectáculos de tamaño mediano y pequeño. La edad media de los compradores entradas de estos eventos en el último año es de 35,13 años y es casi indistinto el género: el 55% son mujeres y el 45% hombres.