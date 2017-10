Granada alza la voz en defensa de las mujeres silenciadas durante la historia

"¿por qué Concepción Arenal tenía que ir vestida de hombre a la universidad? ¿Por qué María Goyri iba del brazo del rector y sentada aparte en la facultad? ¿Por qué Maruja Mallo era una vieja loca y Dalí un magnífico y excéntrico pintor? ¿Por qué María Teresa León era la estela del cometa Rafael Alberti?", se pregunta la portavoz federal del Movimiento Democrático de Mujeres, Julia Hidalgo Argüeso, en el ensayo Memoria contra el olvido. Las escritoras de la Generación del 27, del investigador literario Jairo García Jaramillo. Hidalgo contesta de forma mordaz a las cuestiones: "Porque eran mujeres con conciencia de su condición de mujer. Porque eran transgresoras, luchadoras, adelantadas a su tiempo y porque asumían su condición de mujer para cambiar el mundo que les rodeaba. Y eso no lo podía permitir el patriarcado. Ni antes, ni ahora".

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía homenajea hoy a todas estas mujeres en el Día de las Escritoras. La efemérides, que se celebra por segundo año consecutivo, tiene como objetivo recordar y poner en conocimiento del público a autoras olvidadas durante el siglo XX. Exposiciones, conferencias, homenajes, lecturas, presentaciones de autoras del momento y proyecciones se dan cita desde hoy en un amplio programa de actividades que se extiende hasta el 24 de octubre.

"Es necesario combatir la discriminación hacia la mujer que se vive hoy por desgracia", señala Gil

La Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo, en colaboración con la compañía granadina, realizará hoy a las 20:00 en la Biblioteca de Andalucía una serie de lecturas dramatizadas Bajo el título Con voz de mujer. En ellas, darán voz a Teresa de Jesús, Carmen de Burgos, Clara Campoamor, Virginia Woolf y Frida Kahlo, entre otras. "Hacemos visible el trabajo de mujeres comprometidas en primer lugar con la literatura, y luego con su condición de mujer. Ellas lo tuvieron más difícil todavía que cualquier de nosotros. Es necesario combatir la discriminación que se vive, por desgracia, a día de hoy", señala el director de la Escuela de Teatro Remiendo, Carlos Gil.

Entre los textos, seleccionados por la Biblioteca Nacional y que giran en torno al tema Mujeres, saber y poder, se encuentra el discurso de Clara Campoamor ante las Cortes el uno de octubre de 1931, donde quedó aprobado el voto femenino en España. "¡Las mujeres! ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? [...] Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer, y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros", se escuchará en boca de los alumnos de locución, doblaje y ficción sonora de José Antonio Meca, profesor de la escuela y encargado de dirigirlos.

También se recitará un fragmento de El segundo sexo, de la escritora y filósofa feminista Simone de Beauvoir, donde se lee una reflexión demoledora: "Toda la historia de las mujeres la han hecho los hombres. [...] Algunas mujeres aisladas -Safo, Christine de Pisan, Mary Wollstonescraft, Olympe de Gouges- han protestado contra la dureza de su destino. [...] Siempre han sido ellos quienes han tenido en sus manos la suerte de la mujer, y nunca han decidido en función de su interés, sino que siempre han tenido en cuenta sus propios proyectos, sus temores y sus necesidades".

Una de las cosas más interesantes del espectáculo, recalca Gil, es que "hay textos de todo tipo -poesía, ensayo, escrito político, prosa, teatro-, que representan un amplio abanico de escritoras y no sólo españolas". Además, las lecturas dramatizadas contarán con efectos de música para que la experiencia del oyente sea "más rica". Granada alza la voz en defensa de las mujeres silenciadas a lo largo de la historia, y lo hace alto y claro, abanderando versos -de la poeta cubana Dulce María Loynaz- como estos: "Si me quieres, no me recortes: ¡Quiéreme toda... O no me quieras!".