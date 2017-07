Granada, en la lista negra de patrimonio en peligro

Bueno, más que negra, roja. O ese es el color elegido para la confección de un listado de edificios patrimoniales que se encuentran en serio peligro de conservación. Granada ocupa el segundo lugar -tan sólo por detrás de Jaén- en esta lista, con un total de 24 construcciones repartidas a lo largo de la provincia. Hispania Nostra es la encargada de elaborar este listado sobre la memoria histórica de esta clase de patrimonio, en base a criterios como la antigüedad del edificio, su valor social o su estado estructural. Sin embargo, el número de inmuebles que se encuentran en peligro es mucho mayor que el que queda recogido aquí. Desde la organización son conscientes y abogan por la colaboración de las personas para incluir nuevos espacios que proteger.

No es necesario moverse demasiado lejos del centro para encontrar ejemplos de edificios prácticamente en ruinas. Cármenes abandonados durante generaciones, cortijos en medio derruidos frutos de la especulación inmobiliaria, monumentos cuya protección se pierde entre el papeleo y las disputas institucionales. Sea cual sea la causa, el resultado es el mismo: el esplendor de un edificio emblemático de la localidad que poco a poco se va a apagando conforme sus muros se llenan de pintadas y sus techos se vienen abajo.

La Lista Roja es una llamada a la sociedad civil para que conozca, se sensibilice y actúe" Hispania NostraGrupo de Conservación

Cubiertas hundidas como la del Cortijo del Jesús del Valle, en otra época una de las principales explotaciones agrícolas del valle del Darro. Hoy día apenas queda nada que atestigüe la importancia de este complejo. Adquirido por la constructora Ávila Rojas, su futuro quedó en el aire tras la caída de empresa. Hoy día se encuentra en un estado totalmente ruinoso. De su origen jesuíta tan solo quedan las iniciales 'J.H.S.' (Jesús Hombre Salvador) y algunos de los olivos que plantaron alrededor de la granja. Cabe destacar que la finca se encontraba perfectamente equipada pero todo el mobiliario desapareció fruto del expolio, dejando sólo los confesionarios. A día de hoy sólo la participación ciudadana ha podido frenar este desastre de vandalismo en el edificio. Sin embargo, la Administración debe saber que la solución debe ir más allá de tapiar ventanas y puertas para evitar esta clase de actos. Y como dato,pese a todo esto, no se encuentra inscrita dentro la mencionada lista.

Uno de los yacimientos que sí lo están son los de villa romana de Mondragones. El excelente estado de conservación de sus mosaicos dio la vuelta al mundo. Revistas especializadas como National Geographic se hicieron eco de este hallazgo. Todo esto ocurría un 13 de agosto de 2014, a raíz de unas excavaciones para la construcción de un parking subterráneo. Finalizado su momento de gloria, los restos se enfrentan a otro destino incierto al de la hacienda del Jesús del Valle. Desde entonces los mosaicos han sido desmontados y trasladados al museo arqueológico -el cual si esperamos unos años más, podríamos incluir también en la lista- en espera de decidir su sino final. Los yacimientos, calificados por la Real Academia de Bellas Artes de Granada como "extremedamente importantes" se encuentran pues, en tierra de nadie, a la espera de que un aparcamiento decida sobre su futuro.

Algunos edificios no tienen la misma solera que este tipo de construcciones, pero no por ello no deben ser protegidos. Por ejemplo, ahí tenemos el refugio de montaña de Elorrieta. Situado a más de 3000 metros de altitud, en Sierra Nevada, se trata de una construcción que si bien hoy en día se encuentra medio en ruinas no hace ni un siglo contaba contaba hasta con calefacción. Tras ser pasar a manos de la Junta el vandalismo y los fenómenos meteorológicos hicieron el resto.

Ermitas, iglesias, conventos, murallas, torres, refugios de montaña... La dejadez de este tipo de construcciones son un reflejo de la pasividad de la Administración Pública por el mantenimiento de un tipo de patrimonio histórico, al que apenas se destina más de seis millones para cubrir a toda Andalucía. El qué será de estos edificios históricos, sólo el tiempo lo dirá.