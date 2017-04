La Granada más misteriosa desvela sus leyendas en París

El periodista y escritor César Requeséns lleva más de una década enfrascado en descubrir qué hay detrás de muchas de las leyendas urbanas o centenarias que circulan por Granada. Durante siete años se dedicó a inventariar y profundizar en todos los rincones asociados a ellas que quedan fuera de los circuitos turísticos convencionales para recogerlos en un libro. Fue así como se creó una especie de guía de la ciudad off the record que lleva por título Granada insólita y secreta que esta semana se ha presentado en París, en el Colegio de España.

La obra vio la luz en mayo de 2015 de la mano de la editorial francesa Jonglez. En ese año se presentó en el Cuarto Real de Santo Domingo y en junio de 2016 comenzaba su andadura internacional con una primera traducción al inglés. No fue hasta marzo de 2017 cuando la obra no se tradujo a la lengua madre de la casa editora, que ha querido presentarla en París. "Cuando se presentó en Granada Thomas Jonglez no pudo asistir porque se encontraba en Brasil con la nueva línea de trabajo que está desarrollando la editorial y ha querido presentarla ahora", comenta el escritor.

La editorial está especializada en este tipo de guías para viajeros que buscan la cara más alternativa de sus destinos, pero también para los habitantes más curiosos de los mismos. Con el mismo esquema que Granada insólita y secreta, la editorial ha publicado ya obras de ciudades europeas como París, Londres, Lisboa, Milán, Amsterdam, Bruselas o Florencia, además de Madrid y Barcelona. "Sólo de París tienen 5 y 50 de otras ciudades del mundo entero", apunta Requeséns, quien adelanta que la editorial le ha hecho el encargo de una segunda guía de Granada con todo lo que quedó fuera en la ardua investigación del primer libro. "Mi idea es esperar un poco más, aunque todo el material lo tengo ya. Me quiero dar un plazo porque ahora estoy rescatando mi faceta de escritor de ficción", cuenta Requeséns, que precisamente por estas fechas se encontraba documentándose para su nueva novela en París, una ciudad en la que vive a caballo con Granada. "Conseguí una plaza en el Colegio de España en febrero y, aunque tenía previsto dejarla en junio, finalmente prolongaré mi estancia hasta agosto", afirma Requeséns. "El Colegio, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, acoge a investigadores universitarios y doctores, pero tuve la suerte de entrar por el cupo de plazas para artistas y escritores. Les presenté mi proyecto y les gustó", aclara el periodista.

Y ese proyecto es la investigación que dará pie a su cuarto libro de ficción, que tiene sus raíces en los trabajos para la elaboración de Granada insólita y secreta. "Cuando cerró el periódico en el que trabaja, La opinión de Granada, me comentaron que había una mina de oro abandonada de la Alhambra, un poco más abajo del Llano de la Perdiz. Al principio no hice mucho caso pero luego fui para ver si era verdad para incluirla en esta guía. Cuando me puse a profundizar descubrí que la empezaron a explotar los romanos en el siglo I y los últimos que pasaron por allí fueron los franceses, de 1870 a 1881", relata el escritor sobre los orígenes de su próximo trabajo literario.

Fue un descubrimiento fortuito en el curso de esta investigación lo que le empujó a darle formato de novela: "Descubrí que el dueño de la mina era el galerista de Van Gogh".

"La documentación existente en Granada se agotó pronto y empecé a venir a investigar a la Escuela de Minas de París", informa sobre la causa de sus frecuentes viajes y su posterior estancia en París, de la que ha surgido también otro proyecto reciente. "Con la editorial y una subvención del programa Erasmus emprendedores, he puesto en marcha una serie de rutas por el París secreto", detalla el escritor sobre el último puente que ha empezado a tender entre las dos ciudades, que poco ocultan ya a su ojo experto en misterios y leyendas.