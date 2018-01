"En Granada hay mucha cultura, pero 'underground', y hay que tener tiempo"

"Hace más de 30 años, cuando llegué a Diputación, decidí que se llamase Cine Club el Sur por la película de Víctor Erice, que vivía en Granada. La idea era que funcionase al estilo de los clubes de lectura. que funcionase como un sitio se pasan películas de culto que de otra manera no se podían ver y se debate sobre ellas", rememora José Luis Chacón sobre el origen de el proyecto del departamento de audiovisual de la Diputación de Granada. El programador confiesa que ha estado a punto de desaparecer en varias ocasiones: "Ha habido mucha resistencia porque en varios momentos han intentado que se pierda. Al final, como no cuesta apenas nada a nivel económico, se ha podido mantener".

Tras la serie de cintas sobre movimientos migratorios, el departamento de audiovisual de la Diputación programará el ciclo Mirando Nosotras sobre películas de acento femenino.

Salvo el Cine Madrigal, el resto son salas comerciales y situadas además en las afueras"

En los meses de abril, se dará paso al Festival de Jóvenes Realizadores, del que Chacón vuelve a ser director desde el año pasado y posteriormente participará en las labores de programación de Cines del Sur, que también regreso como antesala al verano.

Después del parón estival, de octubre a diciembre se retomará la programación del Cine Club el Sur. "Aún no tengo clara la programación pero colaboro con el Centro Reina Sofía y con el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona. Posiblemente preparemos algo con Adam Curtis, el periodista y documentalista de la BBC. "Vino a un taller en el Reina Sofía hace poco. Lo que él hace es coger las imágenes de archivo, montarlas y darles otro significado. Su intención es venir a Granada para ofrecer otro taller en el que también vendría gente de fuera", adelanta.

Sobre la elección de los títulos del cine club, Chacón cuenta que en ocasiones sigue criterios de actualidad. "Otras veces considero que son películas que deben verse en Granada. También hay algunas que las he visto y considero que tienen que volver a exhibirse. Incluso las hay que tienen interés y no he podido verlas aún y es una oportunidad también para mi. Lo que sí busco es que tengan coherencia. Por ejemplo, en este presente ciclo se articula en la llegada Europa, el viaje y la estancia", resume sobre el método para programar.

También anticipa que Mirando nosotras contará fundamentalmente con documentales y "se jugará un poco con lo que luego vendrá al festival de jóvenes realizadores". "Busco fórmulas para que cueste menos. Por ejemplo, vendrá una película de Quebec por un acuerdo con la embajada y Lucrecia Martel, que estará en España", cuenta Chacón, que lo que no gasta por un lado lo invierte en otra casa, "como invitar a directores para que presenten su cinta". A pesar de las estrecheces, cree que los resultados son buenos. "El presupuesto Cines del Sur, 300.000, jóvenes realizadores, 40.000. Es un festival muy pequeñito, con poquitas cosas, muy selectas, un festival boutique".

En esta edición se recupera la propuesta original y se vuelven a exhibir largos. "Es verdad que está muy bien ver cortos pero también largos que son óperas primas. Se trata de descubrir a nuevos cineastas. La semana de jóvenes realizadores se inició en los 90 y no sólo había cortometrajes, también talleres, conferencias... Por ahí han pasado muchos directores que entonces eran desconocidos como Bayona, Santiago Segura, Álex de la Iglesia... También se ha invitado a grandes, como José Luis Guerín, Mercedes Álvarez, Víctor Erice, Kaurismäki. Este año vendrá posiblemente la directora de Verano 1993, Carla Simón", comenta sobre la cita, que mantendrá la estructura del año pasado: "Cortometrajes, largometrajes y formación. Y paridad, en el equipo, en la programación y en los invitados".

José Luis Chacón lleva años realizando la pequeña gesta de abrir una ventana por la que se cuele otro tipo de cine, pero considera que no es suficiente. "En Granada hay mucha cultura, pero underground. Existen varios espacios de proyección y cine club, como Sur, el universitario, la Filmoteca de Andalucía, Artesiete, con su propio festival, la Euroárabe y ahora el Centro Lorca. El problema de este tipo de ciclos es que tienes que tener mucha disponibilidad de tiempo para ir un jueves a las 20:00 horas. Además las programaciones a veces se solapan, como la de la Filmoteca de Andalucía y el Cine Club universitario".

El programador destaca el problema de la distribución cinematográfica. "Salvo el Cine Madrigal, el resto son salas en las afueras y comerciales. Y se repiten las películas", critica Chacón poniendo a Málaga como ejemplo en el que mirarse.