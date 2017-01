"En Granada nos falta un museo donde exhibir el legado de nuestros maestros"

Cuando se miran los cuadros de Marite Martín Vivaldi da la impresión de que está pintando los versos de su tía Elena, la inolvidable poeta granadina que hablaba de los amarillos de los Ginkgo biloba. La naturaleza es uno de los temas recurrentes de esta artista recién nombrada académica. En su discurso brilló el recuerdo a su tía Elena y a su maestro más querido: Julio Espadafor. Apellidos granadinos con reminiscencias italianas que han regalado belleza y arte a esta ciudad.

-Llamándose Vivaldi no podía escaparse usted de dedicarse a algo artístico...

-Y no sólo por la parte de mi padre, mi madre María Teresa García Trevijano tocaba el piano y era una apasionada de la pintura.

Mi abuela tenía la carrera de piano. Que me dedique yo a la pintura tampoco tiene tanto mérito porque era casi lo normal con esos estímulos... (risas) Mi bisabuelo italiano, Gian Battista Vivaldi era pintor, fresquista, y anticuario. Se vino a Granada, se casó con una señora de Sevilla y dio origen al apellido aquí.

-¿Qué significa para usted entrar en la Academia de Bellas Artes ocupando el sillón de Gonzalo Abril?

-Una sorpresa y un honor. También responsabilidad y un gran respeto por la categoría de la institución.

-Ha dedicado su discurso a un grabador de la categoría de Julio Espadafor.

-El pasado mes de agosto se han cumplido 30 años de su muerte.

-Una bonita manera de rendir homenaje a un maestro.

-Con el paso del tiempo te das más cuenta aún de la importancia de determinadas personas que han pasado por tu vida. Recuerdo muy bien y con cariño a profesores extraordinarios que marcaron mi trayectoria. Julio Espadafor me dio clase en la Escuela de Artes y Oficios. En mi discurso he dado detalles de cómo era, de su forma de enseñar y hablé también de mi tía Elena Martín Vivaldi. Una semblanza y un recuerdo muy cariñoso porque a mi querido maestro lo tengo presente en mi trabajo diario.

-Apellidos emblemáticos granadinos como los Vivaldi y los Espadafor, juntos en este acto.

-Julio era un gran amigo de mi tía Elena. Yo era jovencilla, daba mis primeros balbuceos artísticos. Siempre me había gustado mucho el grabado desde antes de empezar a pintar.

-¿Siempre quiso dedicarse al mundo del arte?

-Empecé de rebote porque me matriculé en Ciencias Políticas y Sociología. Bellas Artes no era carrera universitaria y en mi familia eran reacios a que la estudiara. Acabé Ciencias Políticas y como tampoco estaban los trabajos muy boyantes empecé a pintar. Un tío mío cogió mis primeros bocetos y sin contar conmigo me organizó mi primera exposición en la Casa de la Cultura del Puerto de Santa María. De esa exposición he ido saltando de una en otra hasta hoy. Trabajando mucho siempre, eso sí.

-No todo el mundo puede decir que ha cumplido su sueño dedicándose a lo que le gusta. ¿Cómo define su pintura?

-Yo he sido autodidacta, he aprendido mirando cuadros de otros, me he hecho mi propia escuela. Me gusta mucho el color, siempre hay una raíz impresionista. No sabría definir mi estilo porque el resultado final siempre es algo abstracto.

-¿De quién ha bebido Marite Martín Vivaldi?

-Me han encantado los impresionistas franceses. Monet, Sorolla que es lo más grande que hay, Klimt y por supuesto los clásicos.

-Su padre fue un gran maestro de periodistas.

-Se negó en un principio a que me dedicara a la pintura, no porque a él no le gustara. Era amigo íntimo de José Guerrero, Manolo Rivera, Eduardo Carretero... tenía tanto conocimiento del arte que le daba miedo que yo me dedicara a algo tan complicado en la España de aquel momento.

-De hecho su padre pintaba y era un gran experto en hacer caricaturas.

-Cuando trabajaba en el periódico, no se limitaba a entrevistar, también hacía una caricatura de sus entrevistados. Incluso a Margot Fontayn.

-¿Es usted muy exigente con su trabajo?

-Nunca estoy del todo contenta. Por eso, cuando alguien me dice una cosa bonita me sirve de estímulo para seguir, de apoyo.

-¿Cuándo podremos ver su próxima exposición?

-En abril, en la galería de Ceferino Navarro de San Matías.

-¿Málaga nos está ganando a nivel artístico?

-En Granada falta un museo de arte contemporáneo donde se pueda ver el legado de Julio Espadafor, Manolo Rivera, Fortuny, López Mezquita, José María y Miguel Rodríguez Acosta, Moscoso, Eduardo Carretero, Claudio Sánchez Muros que introdujo el diseño en Granada. Su trabajo lo tiene guardado su familia y no se ve, como ocurre con el de Julio Espadafor. Esos legados tienen que estar en un museo, exhibirse. Claro que es caro organizar un museo, pero tienen que unirse las instituciones y luchar por él.