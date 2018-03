Granada vive en primera persona el fenómeno musical de 'Dirty dancing'

Mientras Granada se preparaba ayer para vivir en primera persona el fenómeno musical de Dirty dancing, sus protagonistas -Pablo Ceresuela como Johnny, Laura Enrech en el papel de Baby- calentaban voz y cuerpo una hora antes. "Antes de salir a escena nos juntamos todos para realizar un calentamiento -corporal y vocal- en grupo y después cada uno hace lo que quiere", explicaba Ceresuela un rato antes de que se representara la primera función del montaje inspirado por la famosa película en un Palacio de Congresos bastante lleno. La actriz madrileña desvelaba que antes de salir a escena se toma una infusión y escucha música: "Ni de broma me pongo temas del montaje. Depende mucho del estado de ánimo. Hay días que vienes con mucha energía y necesitas relajarte, por lo que me pongo jazz, Ella Fitzgerald, y hay otros que tengo que activarme y me pongo Muse".

Dirty dancing (1987) arrasó en taquilla contra todo pronóstico y con un humilde presupuesto de seis millones de dólares. El público de medio mundo se encariñó de aquella historia de amor entre una joven de la alta sociedad, inocente, generosa y aún bajo la protección de su padre -Baby- y Johnny, un chico que sobrevive de la mejor manera que puede, bailando para los ricos en un hotel. "Uno de los mensajes que quería transmitir es que las mujeres debemos ser valientes, respetar nuestro honor y defender lo que creemos que es correcto", explicó su guionista, Eleanor Bergstein, en una entrevista por el 30º aniversario del filme el año pasado. En este sentido, la escritora norteamericana señaló que la protagonista enseña como "si eres puro y valiente, puedes extender tu mano y cambiar el mundo.

Alrededor de 5.000 entradas se han vendido antes del estreno en el Palacio de Congresos

En 2004, en Australia, la magia de la pantalla se trasladó a las tablas del teatro en formato musical. Después de triunfar en buena parte del mundo, la productora LetsGo Company -responsable de éxitos como The Hole- quiso hacer suyo el espectáculo, convocar a un reparto nacional e iniciar la etapa española. En diciembre de 2016 se estrenó en el Nuevo Teatro Alcalá el musical basado en la cinta y producido por LetsGo. Después de su temporada madrileña, inició una gira que recala en el Palacio de Congresos hasta el domingo.

Los retos para los protagonistas, que llevan tres meses de representaciones, reconoció Ceresuela, son "varios": "mantener fresco el espectáculo, hacerlo creíble y que sea como la primera vez en cada pase; y respetar lo que hicieron Patrick Swayze y Jennifer Grey con dos personajes tan sumamente icónicos". Para Enrech, explicó, "es una cuestión de trabajar mucho la empatía y ponerte en la piel del personaje, porque la historia no la cuentas tú, sino tu personaje. Te tienes que preparar para vivir toda esa historia que vas a contar desde los ojos y la piel de otra persona". Además, la intérprete madrileña destacó que su personaje "tiene una evolución muy chula y muy sensata". "Me gusta y no me parece cursi. Me repatea que la gente diga eso de ella", recriminó. Ceresuela también "respeta múchísimo su personaje y lo que Swayze hizo con el rol de Johnny, una persona maravillosa con una evolución muy interesante".

La película hablaba de temas espinosos en plena década de los 80 como el racismo y el aborto, y alguno nuevo en gran pantalla como el despertar de la sexualidad femenina -sí, Swayze era el objeto sexual y no ella-. "Un musical debe hablar de todo, porque no deja de ser una historia contada con canciones. Muchas veces se asocia el musical con lo frívolo, pero es muy interesante que temas que son tabú se lleven a escena y hagan pensar al público. Dirty dancing es tan buena por eso mismo, porque es capaz de hablar de temas tan escabrosos", señaló Enrech.