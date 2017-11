Granada pone en marcha un programa internacional de escritores en residencia

La narradora británica Kirsty Logan (1984) y la poeta eslovena Petra Žišt (1986) llevan desde el pasado 20 de octubre escribiendo en Ganada. Podrán seguir haciéndolo, al menos con todos los gastos pagados, hasta el próximo 20 de noviembre, fecha en la que está previsto que finalice su estancia en la ciudad. Durante este mes pueden consagrarse en exclusiva a su vena creativa y a disfrutar de la vida cultural granadina. Las dos jóvenes, que están viviendo un pequeño sueño para muchos creadores emergentes, son las primeras que participan en el programa internacional de Escritores en Residencia en la ciudad.

Granada es la primera capital andaluza que organiza un programa de estas características. Dirigido en esta primera edición a escritores jóvenes vinculados con las ciudades creativas de la Unesco, la convocatoria lanzada el pasado verano tuvo como resultado una treintena de candidaturas que procedían de muy diversas partes del mundo.

La iniciativa, puesta en marcha por el área de Cultura del Ayuntamiento (a través de Granada Ciudad de Literatura Unesco) y la Universidad de Granada (a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, el Vicerrectorado de Internacionalización y el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión), les permite alojarse en la Corrala de Santiago en régimen de pensión completa. Aunque la residencia universitaria no cuenta con un comedor, disponen de un sistema de vales canjeables en cinco establecimientos del barrio seleccionados y de esta forma favorecer su conexión con la vida local.

Durante su estancia, las dos escritoras no tienen que preocuparse de nada pues los propios organizadores se encargan de recomendarles las actividades culturales, como conciertos de jazz o veladas literarias. Es más, para esta misma noche les han organizado una en la que ellas serán las protagonistas.

En colaboración con la Asociación del Diente de Oro, se ha programado una sesión especial de La luz del callejón, el ciclo con el que la asociación propone, durante todo el año y en lunes alternos, una agenda estable dedicada a lecturas poéticas en la sala La Expositiva.

Kirsty Logan y Petra Žišt serán las protagonistas de esta sesión de La luz del callejón mediante una lectura bilingüe (inglés-español/esloveno-español) de sus textos narrativos y poéticos. Para ello contarán con la ayuda de los también escritores Alejandro Pedregosa, Trinidad Gan y Juan Carlos Friebe.

El prólogo de su historia en la vida literaria local comenzó a escribirse antes del 20 de octubre, el pasado 27 de septiembre de 2017 cuando un jurado compuesto por la profesora de la UGR Pilar Núñez, la traductora literaria Carmen Montes y el coordinador del programa, Jesús Ortega, decidió seleccionar sus candidaturas: Logan, vinculada con Edimburgo Ciudad de Literatura Unesco, y la de Petra Žišt, vinculada con Liubliana Ciudad de Literatura Unesco.

Ambas habían presentado una solicitud en la que, entre otros datos como su currículum, se adjuntaba un proyecto de lo que esperaban realizar en la ciudad, una especie de plan de aprovechamiento, una carta de presentación y otra de recomendación. Petra Žišt contaba con la ventaja de haber sido designada en el año 2014 Autor Joven con Mayor Proyección en Eslovenia y su poesía figura en diversas antologías, y es autora del poemario Batik Grafit (2015).

Por su parte, Logan es ya una escritora con una trayectoria bastante consolidada. A pesar de su edad, ha publicado los libros de relatos The Rental Heart & Other Fairytales (2014) y The Gracekeepers (2015) y la novela A Portable Shelter (2016). Sus obras exploran temas LGTB, roles de género, familia, religión y mito. Sus nuevos proyectos literarios trazan vínculos con la fotografía y las artes visuales y durante su estancia en Granada desarrollará uno de estos proyectos creativos, el libro de relatos The Night Tender.

Las dos autoras, en el ecuador de su visita, cuentan que han seguido trabajando en los proyectos que tenían en marcha en sus respectivos países pero han emprendido otros nuevos. Žišt se encuentra tomando notas para dar el salto a la novela y Logan, al guión cinematográfico.

Además, la británica colabora en la traducción de los textos de la autora polaca al inglés. Y es posible que, tras las gestiones de Ortega, la obra se traduzca también al español.

Pero las escritoras, que se conocieron tras su llegada a Granada, no sólo han descubierto su pasión común por la literatura, también por la natación: las dos comienzan su jornada literaria todos los días con unos largos en la piscina del Polideportivo de la Bola de Oro. Tras el desayuno en una cafetería de el Realejo, Logan escribe en la Biblioteca del Salón y Žišt, que se defiende un poco con el español, en la Corrala de Santiago.

La vida de ambas, al menos durante este mes, discurre tranquila, a caballo entre la inspiración en la vida diaria de la ciudad y la escritura. El fruto de sus estancia que quedará plasmado en un texto que se entregará a los organizadores y que, junto al de futuros participantes, verá la luz en un libro recopilatorio.