Granada se viste de gala para recibir a su 'Yerma'

Horas antes del estreno de Yerma en el Centro Lorca, Emilio Ruiz Barrachina se paseaba por las calles de la ciudad, acompañado de su mujer, "bastante nervioso". Su filme inspirado en una de las obras cumbre de Federico García Lorca ya se había proyectado meses antes en un preestreno. "Parece que gustó", admitió con humildad el director. Sin embargo , el hecho mencionado no quitaba hierro al asunto. Los nervios afloraban conforme se acercaba la puesta de largo, prevista para las 20:00 "in the Lorca's house" -o algo así se escuchó entre el tumulto minutos antes del visionado-.

El madrileño se tiró al barro acompañado de la actriz protagonista, la británica Rebecca Grant, en una pase exclusivo donde acudieron representantes políticos, entre ellos el alcalde, Francisco Cuenca, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; y personalidades importantes del mundo de la cultura de Granada como el escritor Luis García Montero. "Es un honor no sólo el tener a un elenco de intérpretes de primer nivel, sino que además se estrena en el Centro Lorca. El filme de Barrachina nos ofrecerá seguramente una reflexión sobre el mundo donde vivimos hoy. En Yerma se habla de una sociedad opresora, sociedad que condiciona, que vuelve a limitar la libre decisión y la capacidad de la mujer", reflexionó Cuenca al inicio de la presentación.

Otra de las cosas que se remarcaron durante la puesta de largo fue la banda sonora del filme, compuesta e interpretada por la banda granadina Fausto Taranto. "Es un grupo que mezcla el metal con el flamenco. No es música clásica. Esto dice mucho de por dónde va a ir la adaptación, que no va a ser al uso", remarcó Barrachina. El conjunto está formado por Paco Luque (Hora Zulú), Ismael de la Torre - Quini Valdivia, Miguel Martinez y Adrián Barros.

La adaptación cinematográfica con Mundy Rieu en el papel del autoritario marido se proyectará en distintas municipios a partir de hoy. El cineasta y la intérprete protagonista harán una mini gira de presentación por diferentes espacios de la provincia como el Teatro Federico García Lorca (Fuente Vaqueros) a las 18:00; la casa de la familia Lorca (Valderrubio) a las 19:00; y el Teatro Martín Recuerda (Pinos Puente) a las 20:30. Mañana continuarán en el Centro cívico de Víznar (18:00), el Teatro Municipal de Alfacar (19:00) y el salón de usos múltiples de Moclín (20:30). Todas las sesiones tienen entrada libre hasta completar el aforo y para mayor información los interesados pueden llamar al teléfono 958 51 69 62.

"Este fin de semana la película llega a 20 salas de toda España. No está mal. En Granada esperaremos un poquito más. Aunque llegará de manera fugaz a seis municipios -entre hoy y mañana-. Mientras, vamos a operar con Youfeelm, una plataforma de proyección de películas bajo demanda en salas de cine. Es decir, un grupo de gente pide ir a una sala un día y una hora concreta", adelantaba el director horas antes del estreno. Los interesados pueden acceder a este servicio pidiéndolo en www.youfeelm.com. En el caso de Granada, hay dos cines que operan bajo este sistema: el Megarama Cinema 2000 y Artesiete Alhsur.

La tragedia Yerma se ha llevado al cine en dos ocasiones. Existe una versión hecha en la antigua república de Yugoslavia de los años 70 y otra es la dirigida por Pilar Távora en 1998 en conmemoración de los 100 años del nacimiento de Lorca. "Ambas son versiones muy apegadas al tiempo y los textos originales, es decir, prácticamente es la obra de teatro tal cual, llevada al cine. Creo que era hora de afrontarla con atrevimiento, y también de llevar adelante lo que se ha hecho en el cine con autores de la talla de Shakespeare", explicó.

El escritor y director de cine se acercó por primera vez a la figura de Federico García Lorca en el año 2006 a través del documental Lorca. El mar deja de moverse, donde analizaba las últimas horas de vida del poeta granadino y la relación entre su familia y la de Luis Rosales. En él, aglutinó todas las teorías existentes hasta la fecha en libros, películas y declaraciones de allegados e historiadores, sobre el fallecimiento del autor granadino. Barrachina ha dirigido también el documental musical Morente (2011), legado póstumo del cantaor granadino, que fue finalista de los premios Goya y el largometraje El discípulo (2010), rodado en la comarca de Baza.