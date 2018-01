"Hacer música con letra es fácil, a mi me gusta la instrumental"

Igual no lo saben, pero el músico al que llevan escuchando toda su vida en, primero las cassettes, luego los discos y ahora en Spotify en temas de Lagartija Nick se llama Mar Pareja, es su guitarrista. Lo pueden reconocer en temas como La leyenda de los hermanos Quero, aunque ahora en solitario es menos de voces y más de Disonancia. El granadino que estrenó este álbum a finales del pasado mes de diciembre se pone solo ante el peligro y se enfoca en lo que más le gusta: la música instrumental. Así este disco no tiene más presentación que la invitación a que lo escuchen, porque como él mismo dice, definirlo es bastante complicado.

-¿Por qué ahora el primer disco en solitario después de tantos años en la música?

Acabé quemadillo después de más de una década al pie del cañón, terminas cansándote de la rutina de conciertos"

-Siempre he tenido ganas de hacer algo pero hasta ahora no he encontrado el momento adecuado y ahora que me he visto con ganas y tiempo me he lanzado a la piscina. He estado preparándolo durante dos años, primero seleccionando temas y luego ensayando. Ahí me di cuenta de que podría hacer más cosas. Cuando vi todos los temas antiguos que había seleccionado -tenía una colección muy grande- decidí componer. Los temas del disco son nuevos.

-Es algo así como un trabajo hecho a su medida.

-Sí, ha quedado todo redondito al final, no hay saltos estilísticos dentro de los temas. Esta todo orientado y más o menos encajan unos con otros.

-¿Tal como está la industria un disco instrumental no es algo arriesgado?

-El riesgo ya pasó en mis años de juventud [risas]. Yo ya no tengo miedo a la industria porque además está fatal en todos los géneros. Yo hago instrumental porque es lo que más me llama la atención. Cuando empiezo a componer me pongo a hacer secuencias y uso voces solamente a modo de referencia humana. Hacer música convencional como hace la mayoría de los grupos -música y literatura- es la fórmula fácil. Me gusta la música instrumental qué le voy a hacer [risas].

-Dicen que Distorsión es un disco solo para expertos.

-Buena pregunta porque si no es para gente inexperta, expertos no creo que haya muchos [risas]. Yo creo que el disco está hecho a mi gusto, no tiene ningún objetivo claro ni ninguna franja de oyentes. Me refiero a eso porque el trabajo no es fácil, puede llegar a costar trabajo si no estás iniciado en estos estilos, como la música electrónica más rara.

-¿No teme que sea solo para unos pocos?

-Como te he dicho antes no tengo miedo, es un disco a mi gusto. ¿Tener miedo al fracaso? La verdad es que no.

-Acaban de reunirse los Lagartija Nick con nuevo disco, pero Eric Jiménez está con Los planetas y usted de está también de estreno. ¿Cómo van a cuadrar la agenda?

-Yo creo que va bien, con Lagartija tenemos siete conciertos y yo con lo mío aún estoy de precampaña. Tengo pensado hacer algunos conciertos pero no quiero excederme.

-¿Cómo sería su primer concierto soñado para Disonancia?

-Me gustaría en primer lugar que saliese bien y con todos los hilos bien ataditos. Siempre tienes el pequeño miedo, hasta el grupo más consolidado.

-¿Con Lagartija le pasa igual?

-Bueno con Lagartija Nick la experiencia... se dice que es un grado. Entonces ahí por muy mal que lo hagas siempre lo haces medianamente bien. En el grupo tenemos una conexión natural. Cuando empezamos a tocar solo queda concentrarse al máximo y no salirse demasiado de lo establecido.

-Disonancia lo definen como creativo, imaginativo, vanguardista...

-Esas palabras me ponen un poco nervioso... [risas]. "Vanguardista, moderno, supermoderno..." estas cosas. Sería el menos indicado para clasificarlo en un solo género. Me gusta la música que en primer lugar me llame mucho la atención; luego que sea bailable, oscuro o que tenga luz...no sabría clasificarlo.

-De Val del Omar al Omega, además de todo Lagartija Nick. ¿Se puede definir como músico?

-Han pasado muchas cosas, aunque nunca he dejado de componer. Acabé un poco quemadillo de trabajar en un grupo después de más de una década al pie del cañón. Acabas cansándote de la rutina de conciertos. Y luego empezamos en 2010 a juntarnos la banda de nuevo. Creo que Distorsión no me define como músico porque mi personalidad es cambiante, me gusta probarlo todo. No quiero condenarme a hacer el mismo estilo toda la vida. Siempre intentas buscar cosas nuevas. Igual en el siguiente hay un cambio radical.

-El próximo disco puede ser de country por ejemplo...

-[Risas] No creo que me atreva con ese género... ya hay gente muy buena ahí. Ni siquiera le daría al rock, al punk o al techno. Siempre intento huir de los géneros clásicos y tener mi estilo personal aunque sin quedarme ahí atado. Siempre estoy investigando sonidos y ritmos nuevos. Por eso este disco ha quedado así, lo veo ancestral, antiguo, moderno... no lo sé [risas].