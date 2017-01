Glen Hansard y Juan Perro, nuevas confirmaciones del Granada Experience

Glen Hansard y Juan Perro son las últimas confirmaciones del Granada Experience, que tendrá lugar del 22 al 25 de marzo en el Palacio de Congresos. El irlandés actuará el 25 de marzo y es ganador de un Oscar a la mejor canción en la ceremonia de 2008, vocalista, compositor, guitarrista y líder de la banda irlandesa The Frames y del duo folk-rock The Swell Season, actor en películas como The Commitments (Alan Parker, 1991) o Once (John Carney, 2006) y presentador de televisión ocasional.

Santiago Auserón presentará el mismo día El viaje, séptimo álbum de Juan Perro, grabado con el único acompañamiento de su guitarra acústica. Una colección de canciones pacientemente elaboradas y rodadas, antes de ser registradas en formato mínimo, buscando el núcleo en el que el canto germina, el esqueleto desnudo en el que comienza a desplegarse en busca del oyente.

Desde el tema que abre el disco, Los inadaptados, (inspirado en la última película de Marilyn Monroe, The Misfits, en español Vidas rebeldes) con el que Santiago rememora "los últimos destellos del siglo XX", hasta el tema que lo cierra y da título al álbum, la búsqueda de equilibrio entre el riesgo poético y las formas de la canción popular recorre un amplio abanico de estilos.

En el nuevo repertorio de Juan Perro, la herencia afronorteamericana (el blues, el R&B, el rock, el soul, los estándares jazzísticos) se integra de manera cada vez más natural con la tradición afrolatina -principalmente cubana- y con las músicas de Iberia. El verso en castellano evoluciona así en un ámbito renovado de sonoridades con fundamento e ideas atrevidas, con ganas de futuro. La escritura y la interpretación de Auserón empiezan a acercarse a la madurez, sin dejar atrás el descaro de experimentador adolescente. Las entradas a la venta a través de la Red Ticketmaster (902150025, ticketmaster.es, FNAC, Carrefour, Halcón Viajes) y Red Entradas (958108181, redentradas.com, taquilla Palacio de Congresos, Kiosco Acera del Darro), taquilla del Teatro Isabel la Católica y otros puntos autorizados.