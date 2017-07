"Hicimos sólo un par de giras pero era difícil sin apoyo institucional"

Hace ya más de 30 años que Sixto Moreno, junto con su hermano, Francisco Javier, y cinco amigos más fundaron el grupo Lombarda. Una agrupación que durante más de 30 años se ha dedicado a recorrer las cuatro puntas del mapa para recuperar las raíces de la música popular en España. Romances, coplillas y otros cantos tradicionales constituyen el repertorio de este conjunto folk con una reconocida trayectoria profesional.

-En los inicios del grupo, su música era más medieval, con toques celtas, pero a raíz de un festival en la Alpujarra pega un giro hacia la música popular andaluza. ¿A qué obedeció este cambio?

-Nosotros cuando empezamos éramos muy jóvenes y nos gustaba la música celta, aunque no era lo que se estilaba en aquel momento. También nos gustaba la música antigua. Lo que habíamos visto con algunos profesores y cosas así. Como ya tocábamos instrumentos de cuerda, nos dio por seguir tocando y formamos el grupo. En un principio interpretábamos adaptaciones de música antigua y celta. Pero al descubrir el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, de una forma paralela, empezamos a trabajar algunas de estas canciones, centrando el grupo en la música tradicional andaluza. En estas piezas musicales había cosas muy interesantes que no encontrábamos en los temas que estábamos acostumbrados a tocar. Por eso fuimos incorporando al repertorio del grupo este tipo de piezas desde el principio.

-En relación con su actividad investigadora, ¿usted considera difícil encontrar los orígenes de esta música popular? ¿Piensa que se está perdiendo con el paso del tiempo?

-Con el paso del tiempo es lógico que se vaya perdiendo. Lo hago pensando más en la gente mayor. Cuando nosotros empezamos a dedicarnos a ello todavía se cantaban, y el Festival de Música de la Alpujarra, como otros tipos de festivales, han servido para mantener este tipo de tradiciones. Lógicamente con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, todo esto se va perdiendo. Pero eso ha pasado en todos lados. Hay sitios donde digamos que se ha trabajado más que aquí. Por ejemplo, hay grupos en el norte donde se ha incentivado mucho más, Y los que nos quedamos aquí y nos hemos dedicado a esto, como nosotros, Almadraba o Andaraje, no hemos tenido el suficiente apoyo. Por eso, aquí esto ha ido cayendo un poco más en el olvido. Se ha mantenido gracias a los festivales, los trabajos que he ido haciendo y las publicaciones que se han hecho al respecto. Pero vamos, generalmente sólo si el pueblo se ha preocupado por salvaguardarlo. No es por un apoyo oficial de instituciones grandes.

-¿Eso explica por qué sólo han sacado seis discos a lo largo de tantos años? ¿Por falta de apoyo institucional?

-En la primera etapa del grupo éramos cinco amigos, que estuvimos hasta el 92 más o menos, decidiendo qué queríamos tocar. Hicimos sólo un par de giras, pero era difícil si no encontrabas un buen manager. Sin peleas ni nada, decidimos no tocar más. Cuando volvimos en el 2000, fue en realidad por un trabajo que me encargaron, por lo que me apoyé otra vez en mis compañeros y alumnos, decidiendo volver pero con una formación nueva. El encargo venía en forma de grabación de un disco, por lo que acabé firmando el sello. Pero en el 2006, me dije que no grababa más porque el apoyo era mínimo. Si para poner el sello de una institución o incluso con el relanzamiento de los discos que nos habían prometido, nos ponían trabas, entendí que no debíamos seguir por esa línea. Hemos ido preparando algunas cosas, pero si quieren que las grabe, que muestren el apoyo institucional. Seguimos con nuestros proyectos del día a día, pero para la grabación, tal como están las cosas, con el ir vendiéndolo, los conciertos, el que yo tenga que adelantar todo el dinero para que después, si recupero algo, tenga que ser con la venta de los discos y me den una miseria, prefiero no hacerlo.

-Aparte de la música tradicional española, comenzaron un proyecto de música popular que abarca otras partes del mundo como Irlanda o Venezuela, llamado El viaje de Lúa. ¿Siguen trabajando en este proyecto?

-Sí, llevamos ya seis años trabajando en este proyecto. Mi hermano, Francisco Javier, y yo, que somos los dos únicos miembros que quedamos de la primera formación del grupo, fuimos haciendo acopio siempre de instrumentos tradicionales de los más diversos rincones del mundo. Llevamos ya más de 30 años haciendo una recopilación de instrumentos. Entre los dos tenemos una colección de unos 500. Nuestra idea es poder llegar a poner un museo. Pensamos que podíamos hacer un proyecto nuevo que se centrara en la música del mundo. Preparamos un concierto, con una serie de temas, que interpretamos con instrumentos autóctonos. Así que queríamos crear un concierto distinto, con una selección de temas de los cinco continentes. El concierto también estaba apoyado en números de animación, para lo que hablamos con una compañía de títeres. Gracias a ellos, cada tema preparado contaba con un acompañamiento animado. Es un proyecto que en tiempos de crisis puede considerarse incluso más grande que el propio Lombarda. Pero seguimos llevándolo a cabo día a día.

-Ya son reincidentes en el Parapanda Folk. De hecho allí estarán artistas que han colaborado con ustedes como Eliseo Parra o Enrique Morente. ¿Qué tiene de especial este festival?

- Sí, con ellos ya grabamos un disco con el título Dalequetedale, con lo mismo de siempre. Aunque no teníamos apoyo allí participaron amigos con los que ya había grabado o nos habíamos conocido en festivales y que han participado con nosotros. Ese es el caso de Eliseo Parra, Enrique Morente, o Manuel Luna entre otros. Contacto siempre ha existido. En este concierto coincidimos con Eliseo Parra. El Parapanda es uno de los festivales más antiguos, con 26 años de edad. Lo que sí que es cierto es que dentro de lo que es Andalucía hay pocos centrados en la música folk. Que yo recuerde, que perduren, deben de estar el de Jódar, que ha cambiado un poco, y este del Parapanda Folk. Es de los que más solera tiene en el panorama nacional. Pero los presupuestos también se reducen, aunque siempre ha intentado rodearse de lo mejor.