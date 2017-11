Hocus Pocus, el poder de asombrar

Francis Ford Coppola dijo que lo que le atrajo del cine fue "su componente mágico". "Quería crear en ese mundo", afirmó el director de El Padrino en alusión al séptimo arte, que "tiene magia y te da la eternidad". El ilusionista granadino -con un título mundial de cartomagia- Miguel Puga MagoMigue cree que la magia "rescata el asombro más infantil y puro", esa "sensación maravillosa que hay que volver a sentir". Eso es precisamente de lo que puede presumir el Hocus Pocus. El festival granadino de ilusionismo ha tenido el poder de asombrar a 6.200 personas en su decimosexta edición -1.200 más que el año pasado-. La cita echaba el cierra antes de ayer con el cartel de no hay billetes, una tónica habitual que se ha repetido en los espectáculos organizados en el Teatro Isabel la Católica y el Teatro Alhambra hace varios días. "Ha funcionado muy bien. Estoy muy contento. Eso te da ánimos para seguir trabajando", reconoce el director e ideólogo del festival, en el que el principal atractivo, dice, es que invita "a los mejores".

La nómina de este año evidencia la afirmación de MagoMigue. Pipo Villanueva, Premio Nacional de Magia; Shoot Ogawa, uno de los mejores ilusionistas de cerca del mundo, habitual en la televisión japonesa y ganador cuatro veces del Premio Mago del Año concedido por la Academia de Magia de Hollywood; el canadiense Mahdi Gilbert, uno de los mejores cartomagos del mundo pese a haber nacido sin extremidades; el coreano Ted Kim, que se hizo con el premio al número más original en el Mundial de 2012 celebrado en Blackpool; Tony Chapek, ilusionista americano y único ganador del mundo que ha obtenido tres veces el codiciado Premio internacional a la originalidad; Luis Otero, uno de los mejores magos de Latinoamérica; y los españoles Fakir Testa, Raúl Alegría y Nuel Galán.

Este año, Hocus Pocus ha estado presente en diversos barrios de la ciudad como el Zaidín, Centro y Zona norte, presentando programas de animación y difusión, y ha salido a la calle después de cuatro años sin hacerlo. "Con la crisis tuvimos que suprimir estas actividades gratuitas porque no nos alcanzaba, pero se empezaron a hacer en la primera edición", señala Puga. El Parque de las Ciencias también ha sido una de las sedes del festival al estar vinculado a la Escuela Andaluza de Artes Mágicas y en donde Gilbert llevó a cabo un show dedicado al público infantil. Corrala de Santiago, Sala la Alboreá, Palacio Dar Al Horra, La Expositiva y el Salón de la Once son otros de los espacios donde se han celebrado espectáculos.

Las jornadas profesionales y las conferencias de expertos, como la del historiador Ramón Mayrata que recibió de manos del alcalde Francisco Cuenca el Premio Granhada al mérito mágico, han tenido buena acogida entre los entendidos en ilusionismo. "Le hemos dado el galardón a Mayrata porque es uno de los pocos historiadores de la magia en el mundo, y un humanista. Además, escribe fenomenal", explica el director de Hocus Pocus. El autor de Por arte de magia, firmado a medias con Juan Tamariz, presentó en el festival su nuevo libro sobre ciencia e ilusionismo, Fantasmagoria: magia, mito y ciencia. "Mayrata es un aliento para animar a la gente a que no sólo estudie música clásica o teatro, sino también artes escénicas desde el ilusionismo", recalca Puga.

Cuando se le pregunta a MagoMigue porqué cree que la magia está tan infravalorada en este país, contesta de buen humor lo siguiente: "Es algo inherente a la infancia. Pero para cuando vamos creciendo parece que vamos trabajando para tapar las capas del asombro. Parece que asombrarse es algo inmaduro, cuando en realidad es lo contrario. Otra razón es que somos menos que actores y cantantes, pero hay muy buena cantera en España".

El cartel para 2018, desvela Puga, "ya está perfilado, incluso pensamos de aquí a dos años vista, aunque hay cosas que no son fáciles de conseguir". El director e ideólogo de Hocus Pocus reconoce que hay iniciativas en mente que no se han podido materializar y que le gustaría que la magia tuviera "más presencia en las calles y en los barrios", pero no se cuenta "con la financiación adecuada"; "ideas nos sobran". "Recibimos una ayuda discreta, buena y necesaria, pero discreta", señala en alusión al dinero concedido por entidades públicas, 30.00 euros en total, de los cuales 25.000 proviene del Ayuntamiento de Granada y 5.000 del Ministerio de Cultura.

Los interesados que no hayan podido acudir a ningún montaje podrán hacerlo a partir de diciembre. La Diputación de Granada celebra la extensión del festival, acercando así la magia y el ilusionismo a 10 municipios de la provincia, que podrán ver los trucos de MagoMigue y Javier Benítez Chango, "recién llegado de Hollywood", recalca Puga, que opina que la magia ya no es algo ajeno en la ciudad, incluso hay una generación entera que ha crecido viendo magia toda su vida -el festival cumple 16 años-. Eso no lo pude tener yo de niño".