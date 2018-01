El IVA del cine y otros retos culturales para 2018

La negociación de la colección Thyssen, la entrada en vigor del IVA del cine del 21 al diez por ciento o el comienzo de las obras del Salón de Reinos del Museo Nacional del Prado son algunos de los retos culturales para 2018, tras dejar un año marcado por la polémica en temas como la devolución de los bienes de Sijena, la prueba de paternidad a Salvador Dalí o los abusos denunciados especialmente en el mundo del cine.

Los bienes de Sijena han centrado la atención en estos dos últimos meses del año, tras conocerse la resolución judicial que obligaba al traslado desde el Museo de Lérida. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, como responsable del departamento durante la aplicación del artículo 155, ordenó el traslado a Aragón de 44 obras de Sijena, si bien finalmente llegaron 43 --la 'Inmaculada' que faltaba fue localizada más tarde y deberá ser entregada próximamente--.

Habrá que estar pendiente también este año que entra al futuro de las pinturas murales de la sala capitular del monasterio oscense, pendiente también de la ejecución provisional de una sentencia de devolución, que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña(MNAC). Además, al traslado de Sijena se sumará en 2018 la llegada de los fondos de Federico García Lorca a Granada, que se guardan actualmente en la Residencia de Estudiantes de Madrid, y que está prevista para antes del 30 de junio.

El museo Thyssen se ha convertido en protagonista este año por varios acontecimientos: además de celebrar el 25 aniversario de su inauguración en Madrid con varios eventos y jornadas de puertas abiertas, la pinacoteca ha recibido el añadido de 'Nacional' a su nomenclatura. No obstante, las negociaciones entre Cultura y la baronesa han acaparado el foco mediático todo el año --hasta cuatro prórrogas se han llegado a anunciar-- para dejar todo abierto hasta el 31 de junio de 2018.

Las conversaciones por mantener la colección de Carmen Cervera en España se suman a la incertidumbre respecto al futuro de la obra 'Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia' (1897), de Camille Pissarro, después de que la justicia estadounidense haya ordenado la celebración de un juicio para examinar el título de la propiedad, que perteneció a una mujer que se vio forzada a entregarla a los nazis.

España no volverá a los Oscar

En el ámbito cinematográfico, la Academia de Cine eligió por primera vez en la historia una película en catalán para representar a España en los Oscar: 'Verano 1993' ('Estiu 1993'), de Carla Simón, que finalmente no ha entrado en la carrera por la estatuilla a la Mejor cinta de habla no inglesa. Este hito se conoció apenas unas semanas antes de que el Gobierno anunciara la bajada del IVA del cine del 21 al diez por ciento, que ahora depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

En terreno internacional, entre los titulares de la noticias del celuloide, han cobrado protagonismo las denuncias de abusos sexuales protagonizados por poderosos del sector como el productor Harvey Weinstein o los actores Kevin Spacey, Geoffrey Rush o Dustin Hoffman. Varias actrices han manifestado su intención de vestir de negro en la alfombra roja los Globos de Oro en protesta. Sin embargo, no es este el único ámbito en el que se han conocido escándalos, ya que recientemente la Metropolitan Opera suspendió a su director de orquesta por supuestos abusos.

El pasado mes de junio la Policía Nacional detuvo a varias personas por presunto fraude por la emisión en televisión de "música inaudible", un caso conocido como "la rueda" en el que estaban implicados varios socios de la SGAE que, según el juez, defraudaron más de 100 millones de euros. Hasta el momento, se ha imputado al pianista gaditano Manuel Carrasco, el compositor Fernando Bermúdez y el productor Rafael Tena.

La Fundación Gala-Salvador Dalí y el Museo Reina Sofía respiraron aliviadas el pasado mes de septiembre al conocer que Pilar Abel no es hija de Salvador Dalí y que, por tanto, no tienen que compartir el patrimonio del artista que se reparte entre ambos centros. Según las pruebas de paternidad, realizadas tras la exhumación del cuerpo del pintor, la vidente de Figueres no es su descendiente y, sin embargo, ella recurrirá la sentencia porque no se fía de la cadena de custodia.

Bicentenario del Prado

En el año que termina se ha celebrado el bicentenario del Teatro Real y el 20 aniversario de su reapertura, así como el 2.150 aniversario del asedio caída del pueblo celtíbero de Numancia a manos del ejército romano, mientras que en 2018 se conmemorará el Año Murillo, para festejar el cuarto centenario del nacimiento del pintor sevillano; así como el bicentenario del Museo del Prado.

El Museo del Prado, que en 2017 estrenó nuevo director con la entrada de Miguel Falomir, hombre de la casa, en sustitución de Miguel Zugaza, está pendiente de la aprobación de los PGE de 2018, que permitirá arrancar las obras de la rehabilitación del Salón de Reinos, encargada a Norman Foster y Carlos Rubio, y cuyo inicio estaba previsto para octubre de 2018.

Precisamente, la Fundación Norman Foster, dedicada a la investigación interdisciplinar, la educación y proyectos en materia de arquitectura, diseño y urbanismo, abrió el pasado mes de mayo su sede en Madrid. También en el campo artístico y educativo, la Fundación Botín inauguró en junio en Santander el Centro Botín, la primera obra arquitectónica de Renzo Piano en España, que alberga exposiciones, cursos y talleres.

En el apartado de la lengua, la RAE volvió a ser protagonista a mediados de julio cuando el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, avanzaba que la institución había aceptado el uso de 'iros' como imperativo del verbo ir. A ello se le añade la lista de palabras aceptadas en el diccionario digital --'posverdad', 'aporofobia', 'buenismo' y 'postureo'--, aunque con la cuenta pendiente de 'heteropatriarcado', que deberá esperar un año más a contar con el visto bueno de la institución.

'Despacito' y LCD Soundsystem

Tras el éxito de 'Despacito' como banda sonora de 2017 en todo el mundo y el regreso de LCD Soundsystem a la actualidad discográfica, el panorama musical se prepara para recibir en el año que comienza las novedades discográficas de Franz Ferdinand, Joan Baez --primer disco en una década--, My Bloody Valentine, Tool, Jennifer López o Avril Lavigne. En directo, destacan los conciertos que Bob Dylan ofrecerá en Madrid, Barcelona y Salamanca, así como la actuación de la mítica banda Pearl Jam, cabeza de cartel del festival Mad Cool, o la visita de Bruno Mars en junio a Madrid y Barcelona.

En el ámbito taurino las miradas se centran en el Tribunal Constitucional, que ha suspendido cautelarmente varios preceptos de la Ley Balear de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears, conocida como ley de 'toros a la balear', que prohíbe la muerte del animal. El Alto Tribunal deberá pronunciarse antes del mes de mayo sobre el recurso interpuesto por el Gobierno.