Impulsos que cambian la vida

Los impulsos, ¿hay que domarlos o, por el contrario, darles rienda suelta? De esta reflexión que nos hacemos todos parte el espectáculo Domando a Pinball que esta noche (21:00 horas) desembarca en el Teatro Alhambra. "Hay que hacer las dos cosas. Domarlos por las circunstancias y también darles rienda suelta porque si no la vida sería muy aburrida. Los impulsos son importantes porque nos llevan a otros sitios, nos trasladan y nos permiten abrir nuevos caminos", explica Teresa Navarrete, coreógrafra e intérprete de este espectáculo de danza. En la aventura la acompaña sobre el escenario su fiel escudero Miguel Marín, también autor de la música. Entre los dos hacen reflexionar al público. "Estos años de maternidad, de tener que parar un poco la energía de bailar, de viajar, están reteniendo mi vida artística. Domar esta situación de no poder estar en escena, creando todo el tiempo que yo quisiera, trabajando e investigando es de las cosas más difíciles que me han pasado y eso lo vuelco en el espectáculo porque son situaciones de la vida por las atravesamos todos", apunta.

Con este espectáculo tan personal, Navarrete quiere convencernos de que "no hay que tener miedo a lanzarse, a cambiar". Y eso lo traslada también a los alumnos a los que da clase en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla. "Quiero que se dediquen a hacer lo que sueñan, a lo que realmente les gusta, que se lancen a conseguir sus proyectos y que imaginen cosas constantemente. Dar clases me encanta y me da una estabilidad muy grande. Me aporta riqueza", comenta. Durante los veranos, cuando tiene vacaciones, Teresa Navarrete se encierra a pensar nuevos proyectos y espectáculos. "Al final no paro de trabajar [risas]. Estoy feliz porque me encanta dar clases y también estar en escena, que es la esencia de un bailarín. Lo que echo mucho de menos es viajar".

El espectáculo tiene una gran riqueza musical y también de movimientoSe estrenó el pasado diciembre en Sevilla con gran éxito de público

Domando a Pinball es un espectáculo que recomienda a todo el mundo. "La música es preciosa, muy potente, muy fuerte, muy especial. A nivel de danza hay mucho trabajo de movimiento, es un espectáculo bonito y muy especial para mí".

La idea de hacer un montaje inspirado en la máquina de juegos Pinball surge "por el momento vital. Había tenido que retener tantos impulsos que pensé en esta máquina a la que me encantaba jugar cuando era pequeña. Me gustaba la idea de ser la bola que iba chocándose con unas cosas y otras".

El espectáculo se estrenó el pasado mes de diciembre en el Teatro Central de Sevilla con gran éxito. "En Granada me encanta actuar, y el teatro Alhambra es de mis favoritos, un espacio escénico maravilloso".

La coreógrafa, nacida en Torreperogil (Jaén), comenzó estudiando danza en una escuela muy pequeña de su pueblo. "Empecé bastante tarde y fue muy complicado convencer a los papás de que me dejaran continuar formándome en el Conservatorio de Córdoba", relata.

Una vez allí asegura que fue un no parar y que un proyecto le llevó a otro. El panorama de la danza en Andalucía lo ve "complicado". "Por las estructuras y las dinámicas de los teatros de no programar. Creatividad sobra, hay gente con mucho talento y proyectos maravillosos pero no hay inversión ni dinero para cultura. Las dificultades son muy grandes. Es triste. Hay que abrir más caminos a la cultura porque la vamos a destrozar", expone.

El público que asista esta noche a ver Destrozando a Pinball "va a salir agitado, revuelto, pero a la vez feliz y emocionado. Es muy íntimo, no hay texto, sólo danza, música y emociones. Está hecho en un momento complejo de mi vida y han salido demonios y monstruos, me pongo en sitios un poco frágiles". Las rupturas amorosas y el dolor que producen es uno de los hilos argumentales, "pero siempre para seguir adelante, apostando por continuar con energía positiva".