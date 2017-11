Inagotables Surfin' Bichos

Para un amante de la música 'grande', de esos que le echan sal a cada sonido nuevo, porque el sabor auténtico es el que macera durante más de veinte años, descubrir a Surfin' Bichos puede ser la mejor noticia del año, amén del nuevo disco de los Rolling. Anoche muchos granadinos amantes del indie se volvieron a dejar seducir por un viejo sonido.

Surfin' Bichos, la banda originaria de Albacete cerraron ayer la temporada del Emergen&Cías de Son Estrella Galicia en el teatro CajaGranada. Estos auténticos padres del indie español, o del 'protoindie', se encuentran actualmente celebrando el 25 aniversario de su disco más icónico, Hermanos Carnales.

El disco se presentaba así, en blanco y negro. Tres torsos desnudos con una postura que no acaba de cruzar la línea entre el desafío descarado y la despreocupación canónica de los años 90. La composición de la escena fue anoche más templada pero no menos feroz. El espectáculo 'Bichos' llegó con el sonido sin apaciguar donde los coletazos punk se apreciaban en según qué desinencias frasales. Los años pasaron por ellos pero no por sus canciones.

Así, un Viaje de redención bien les valió los aplausos de un público qué tardó algunos momentos en coger el compás con sabor a insecto. Cuando el teatro de CajaGranada se sumó al ritmo, aparecieron versos míticos como el de el Humo azul de un cigarro, recuerdo de un encuentro divino.

Con el "mar de dudas" del aquel amante Efervescente volvió el sonido más 'surf' de la banda y con el No puedes imaginarte -esa escena de apariciones de antiguas novias- los decibelios rompieron el techo. Otra fantasmagoría presente fue la de Ángel transparente.

No podían faltar temas de aquel álbum que les encumbró como Abrazo en un terremoto y Mis huesos son para ti, sacudidas que alcanzaron el cénit con Harto de tu amor o por supuesto, Mi hermano carnal.

Como una panorámica de lo que muchos califican como la mejor época de los manchegos y su mejor trabajo, los Surfin' Bichos empaparon de notas que, a veces punk, a veces rockabilly y otras glam, recordaron al auditorio que hay música que no debe olvidarse.