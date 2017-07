Integración y cultura con el legado de Manuel de Falla

Probablemente el nombre de Riccioto Canudo deje indiferente a la mayoría de las personas. Sin embargo, fue uno de los primeros filósofos en abordar el concepto de 'olvido estético'. Para quien no sepa de lo que se habla, se trata de la abstracción más absoluta del arte. Un estado de inconsciencia en que todo desaparece y te entregas por completo al placer de la obra que tienes ante tus ojos, que suena en tus oídos. Y esto mismo es lo que sintieron un grupo de niños de no más de 12 años desde un rincón del Auditorio Manuel de Falla.

Ante ellos se desplegaba una red de músicos con instrumentos de todas las clases. Y frente a la orquesta, la figura más poderosa de toda la sala, capaz de hacer bramar o de silenciar a todo el conjunto con un simple gesto. Si tal espectáculo sigue atrayendo a mayores, resulta indescriptible el grado de fascinación que despertó en aquellas jóvenes mentes.

Tenemos lazos muy estrechos. El monitor trabaja como profesor y como atleta afectivo"Carlos MontesMonitor

Estos chicos pertenecen al Taller de Arte Jondopromovido por el Archivo, Auditorio y Casa Museo de Manuel de Falla, el Ayuntamiento de Granada y Obra Social de la Caixa. Podría tratarse de otro curso más dentro de los proyectados por estas instituciones para el verano. Pero no lo es. No es un mero pasatiempo que sirva de entretenimiento -a pesar de su carácter lúdico, educativo y dinámico- para ocupar las horas de máximo calor. Se trata de una oportunidad única para estos chavales. Unos jóvenes en riesgo de exclusión social que rara vez tienen la oportunidad de tener acceso a una oferta cultural de calidad. Porque la cultura es un derecho, no un privilegio.

Y así lo entendía también el dramaturgo gaditano Manuel de Falla, tal como recordó Elena García Paredes, gerente de la Fundación Archivo en la presentación del proyecto. En palabras del propio compositor: "Yo creo en una bella utilidad de la música desde el punto de vista social. Hay que hacerla, no de manera egoísta para sí mismos, sino para los demás. Sí, trabajar para el público, sin hacerle concesiones. He aquí el problema. Esto es en mí una preocupación constante".

Preocupación que se ha transmitido a estas instituciones, que saben que más allá del campo académico y de investigación, la música tiene una función social. Es cultura, es una forma de comprender una sociedad y su contexto. Es un valor histórico que debe salvaguardarse y ser de dominio público, porque como bien dijo la gerente del centro: "La música no está en los libros. Está en todas partes".

El taller de este año estuvo dedicado al 95 aniversario del Concurso de Cante Jondo. De la mano de los intelectuales García Lorca y Miguel Cerón, organizó un espectáculo para rescatar la tradición flamenca del país. Por aquel entonces el flamenco era un tipo de música marginal, renegada a los barrios pobres y que difícilmente recibía el calificativo de 'gran arte'. Sin embargo, Falla, que había crecido con las canciones populares de su nodriza -conocida como La Morilla- supo reconocer su valor y dejarse embrujar por la temática del flamenco, como queda plasmado en sus emblemáticas Fantasía Bética y El amor brujo.

Por eso es tan importante la labor realizada por este taller. Porque ya no se trata de rescatar una tradición musical -que con el paso de los años se convirtió en el género musical español por antonomasia- sino en brindarle las mismas oportunidades a unos jóvenes que no las tienen. El entusiasmo que mueve a los monitores de este curso, Carlos Carrilho y Carlos Montes, es totalmente comprensible cuando uno se acerca a los chiquillos, que como Iker o Ismael, califican las actividades de "muy chulas y divertidas". Porque sí, todavía quedan niños capaces de disfrutar de la cultura y la tradición en plena era digital. De maravillarse ante la complejidad de los procesos de la fabricación de guitarras en el taller de Daniel Gil de Avalle. De regocijarse ante las melodías del pianista Torcuato Tejada, interpretadas desde el piano del mismísimo Manuel de Falla. De comprender la esencia del flamenco a través de los caprichosos movimientos de una fuente. Porque el arte no entiende de edades ni de las fronteras que nosotros imponemos.