Irene Escolar se asoma al abismo más oscuro de los textos de Lorca

Irene Escolar afronta esta noche sola, sin más parapeto que el de un atril, toda la obra y la vida de Lorca. Esa es la ingente tarea con la que tendrá que lidiar la joven intérprete madrileña en el montaje que hoy abre la temporada 2017-18 en el Teatro Alhambra.

Ganadora de un Goya como mejor actriz revelación en 2016, con nominaciones a los premios MAX y Valle Inclán por su papel en El público, Escolar se estrena en la dirección en esta obra, titulada Leyendo a Lorca. Una experiencia que le ha resultado "como coger las riendas de un caballo".

Será una única representación, a las 21:00 horas, en la que la actriz se centra en los personajes femeninos de la creación literaria del dramaturgo de Fuente Vaqueros, con los que afirma sentirse muy identificada.

En la lectura poética que propone, la intérprete incluye además de la conferencia de Poeta en Nueva York, textos teatrales de Bodas de sangre, Doña Rosita la soltera, El público y poéticos como los Sonetos del amor oscuro y Grito hacia Roma. Y, unos extractos de la biografía del poeta escrita por Ian Gibson. "Tal y como se iba desarrollando la dramaturgia pensé que era importante incluir un momento que narrase como fue asesinado. Además, fue algo que me había impactado mucho al leerlo", explica Escolar sobre el motivo de la inclusión de ese extractó que no firma el granadino.

Para desarrollar este espectáculo, la actriz madrileña comenta que ha tomado como hilos conductores los aspectos de la muerte y el amor, para luego convertirlos en los monólogos que interpreta. "Creo que son los dos aspectos que tienen más peso en la poesía de Lorca, junto con la soledad y el propio miedo a la muerte".

Sobre la elección exclusiva de voces femeninas, Escolar señala que la elección responde a la maestría de Lorca en estos personajes. "Hago Yerma, Doña Rosita, la novia y la madre y Julieta de El público".

El proyecto nació precisamente de la preparación por encargo de la Universidad Menéndez Pelayo, institución que le animó para que realizase una actividad cultural. "Acababa de hacer El Público, con Alex Rigola, y se me había despertado una conexión muy fuerte con Federico, y como no sabía si iba a tener la oportunidad de hacer muchos más personajes femeninos de Lorca, y yo los quiero hacer todos, era una posibilidad para darle cabida a este proyecto".

En la preparación de El Público, la intérprete empezó a leer en profundidad la obra de Lorca. "No pretendía hacer nada con ellos. Como no buscaba un resultado las cosas suelen salir de manera más relajada. Fue un encargo de la Menéndez Pelayo pero ellos dijeron que podía hacer cualquier cosa. Yo lo elegí porque se me había quedado ahí dentro", relata Escolar, quien recuerda que su contacto con Lorca viene de lejos, de una Mariana Pineda con sólo 9 años.

Escolar es la sexta generación de una saga de actores que comenzó en el siglo XIX con su tatarabuelo. Arropada por su tía Julia y su tío Emilio Gutiérrez Caba, preparó su ingreso en la escuela Juilliard con Nuria Espert y ha crecido observando entre bastidores a Amparo Baró.

Sobre esa dramaturgia tan absolutamente sobria, Escolar quería "algo limpio, desnudo, sin artificio, porque es suficiente la palabra de Lorca". Un homenaje que puede resultar un salto al vacío para cualquier intérprete pero que la joven, curtida en las tablas y ante las cámaras a pesar de sus 18 años, asegura afrontar con total comodidad.