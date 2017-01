La alicantina Isabel Clara-Simó, galardonada por las Letras Catalanas

La escritora Isabel-Clara Simó fue distinguida ayer con el 49 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes por su "compromiso con la cultura del país" convirtiéndose en la quinta mujer que recoge este galardón en la historia del premio, según el veredicto hecho público por el presidente Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El jurado valoró la "obra inmensa y extensísima" publicada por Simó en 40 años en los que ha cultivado novela, poesía, ensayo, periodismo, guiones de radio y televisión y teatro.

"Siempre he sentido que yo he amado locamente a los países catalanes y no era correspondida: ahora tengo el reconocimiento de que el amor es mutuo", dijo Simó tras agradecer el premio en los inicios de su discurso. Añadió que ve el galardón como el 'Nobel catalán' y un acto de amor completo que la ha dejado desarmada y absorta.