Javier Fesser 'mete' una canasta por la diversidad

"Encontrarse con el diferente, esa es la enseñanza de la película", explicó ayer el director de Campeones, Javier Fesser, en un encuentro en Granada. El último éxito en taquilla del cineasta ganador de seis goyas, con títulos tan dispares como el Milagro de P. Tinto, Camino y la adaptación a la gran pantalla de Mortadelo y Filemón, se ha convertido en un símbolo de la inclusión social y la integración de las personas con discapacidad intelectual. El artista, acompañado del productor de la película, Luis Manso, mantuvo una charla con la primera promoción de alumnos del Diploma de Formación en Inclusión Social y Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual de la UGR.

Decenas de estudiantes, representantes y miembros de asociaciones por la diversidad y amantes del cine acudieron puntuales al encuentro en la antigua Facultad de Medicina. Éste arrancó con una breve intervención por parte de las instituciones implicadas en la celebración de la charla, entre ellas, la rectora de la UGR, Pilar Aranda; el abogado y presidente de Foro de la Magdalena (FOMAG) Martín Domingo; y la directora del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad de la UGR, Esperanza Alcaín. A lo largo de las dos horas que duró el acto se mantuvo un ambiente distendido y ameno, en el que no faltaron todo tipo de preguntas a los creadores de la exitosa película.

Con este largometraje queríamos enseñar a la gente a encontrarse con el que fuera diferente"Javier FesserDirector de cine

Fesser quiso dejar claro desde el primer momento la postura que tomaron a la hora de llevar a cabo la producción de Campeones: "En este proyecto hemos incorporado muchos tipos de personas, tantas como personas hay en el proyecto. Todos tienen algo que saben hacer de forma única, brillante, original y sorprendente. Tenemos la suerte de que la vida nos ha hecho conocer que teníamos la posibilidad y el talento de valer para algo, cosa que no siempre ocurre. La vida nos ha dado la oportunidad de desarrollar esa capacidad. Por el camino hemos reunido una familia de personas maravillosas y hemos tenido a suerte de que al público al que hablamos le guste lo que hacemos. Es abrumador venir y que encima te den las gracias por hacerlo. Tengo que dar las gracias por tener esa capacidad y de haber aprovechado la oportunidad de poder contar historias, de descubrir mis capacidades y que me etiqueten por ellas y no por mis discapacidades, las cuales son infinitas. Que la vida me haya dado la oportunidad de incidir en ello y no en mis limitaciones, es una coyuntura, hay que huir de las etiquetas". De ahí que incidiera junto al productor Luis Manso en "que a partir del momento en que se cerró el casting, no se tuvo en cuenta en ningún momento que estuviéramos trabajando con actores con discapacidad intelectual", un hecho que si bien no supuso ningún problema a la hora de rodar demostró incluso ser un factor positivo.

"Hablamos de personas que son superdotadas a nivel emocional y eso hizo que esta película haya sido de las más sencillas que hemos hecho hasta ahora. Probablemente si hubiéramos contado con actores que no hubieran tenido discapacidad no estaríamos hablando de un resultado como este", puntualizó el cineasta. Entre las preguntas de los asistentes hubo de todo, aunque siempre con un patrón fundamental: el agradecimiento por la visibilidad que se ha conseguido dar al colectivo. Entre las múltiples cuestiones acerca de la dificultad del rodaje a curiosidades sobre algunas de las escenas más divertidas de la película o sobre el proceso de creación, con el emocionante final como reclamo principal, Fesser dejó ver su característico humor, que sacó en más de una ocasión las carcajadas del público.

Aunque no todo fueron risas, también hubo alguna reivindicación hacia la rectora de la UGR, Pilar Aranda, en torno a la política de becas y ayudas a los discapacitados universitarios, quien entonó el mea culpa, haciendo ver que "en muchas ocasiones los programas que ya tenemos no llegan a los afectados por falta de información". Habrá que seguir trabajando.

El encuentro supuso, en definitiva, una muestra más de la necesidad de poner en relieve a un sector en muchas ocasiones "escondido", tal y como se apuntó desde algunos de los asistentes, y que, como se pudo ver en la tarde de ayer, tiene en la ficción, como es el caso de Campeones, un arma más para crear conciencia y conseguir una integración real de la diversidad en nuestra sociedad.