Javier Martín, el Annie Leibovitz de los Cero

Esta feria del libro sigue tarareando su canción al espíritu multidisciplinar y en este caso canta una de los 091. Javier Martín, fotógrafo y otrora músico y manager que vivía en la marea musical de los 80 granadina, presentó ayer su 091 Maniobra de resurrección 2016, un libro en imágenes que dará fe del exitoso reencuentro de la banda con su público 20 años más tarde.

Como ya hiciera la mítica fotógrafa Annie Leibovitz con los Rolling Stones, Javier Martín se embarcó junto a los Cero en la primera fase de su gira y a golpe diafragmático y vueltas de ISO guardó los mejores momentos tanto sobre las tablas como tras el escenario de la mítica banda.

Esta parece una buena época para homenajear a la música con raíz en los 80 de esta ciudad, de hecho el fotógrafo ya lo hizo con su anterior exposición, aunque dice que "cualquier época es buena para rendir tributo a las bandas. En el caso de los 80 se dio la circunstancia de que era el único fotógrafo en este ambiente, por lo que esas fotos son inéditas y nadie tiene nada parecido".

Sobre su viaje para recordar junto a 091, el fotógrafo cuenta que su intención es seguir, "espero poder irme el año que viene con otro grupo". Y Martín no lo tiene difícil, tiene la suerte de ser amigo de la mayoría de bandas de esta ciudad, por lo que dice que no le importaría irse con cualquiera -Niños Mutantes, Lori Meyers, Skorzo, Napoleón Solo o Azrael-". Y es que la amistad hace mucho en este tipo de trabajo. "Sentirte cómodo es importante, yo entiendo la fotografía como algo muy artístico, tengo que estar muy cómodo con quien estoy y tengo que conocer a los músicos. De hecho cuanta más confianza tengo con ellos creo que mis resultados son mejores", y añade explicando que en los 80 ya lo hacía siempre -fotografiar a las bandas-, y esta vez cómo no, ha querido volver a enseñar lo que hay detrás de los escenarios.

El libro Maniobra de resurreción 2016 es una compilación de momentos, no solamente de fotos de espectáculos. "Yo he procurado coger las diferentes situaciones que se dan en un concierto y en una gira", además el autor reconoce que de todo el proceso "la selección ha sido lo más difícil, he tenido que escoger 300 fotos de las 10.000 que tenía". En el caso de este libro de coleccionista, las imágenes sí han necesitado sus mil palabras, por lo que el grupo, para "darle un carácter oficial" quiso participar aportando sus propios textos sobre la percepción personal sobre la gira. Esta es una de las partes favoritas del fotógrafo, que dice que la sensación de haber sido el primero en leerlo fue muy emocionante.

No paran de regresar grupos que hacía décadas que guardaban silencio, Martín explica este movimiento, diciendo que "el público que tiene ahora 50 años, no termina de identificarse con la música actual por lo que los fans de aquellos grupos llenan los conciertos. De hecho, durante la gira yo con lo que más he alucinado es con el público. La música no tiene edad ni muere nunca." Esto, dice refiriéndose a los Cero, va a pasar siempre. Lo de este grupo es un fenómeno para estudiarlo, ha sido impresionante", aunque no coincide con la frase de que lo pasado siempre fue mejor. "El presente son Niños Mutantes, Lori Meyers o Napoleón" -sin desmerecer a nadie- por lo que el relevo generacional ya está marcado.