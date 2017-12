Jessica Chastain: "Es crucial educar desde jóvenes en la igualdad"

Una lesión la apartó del esquí olímpico y con sólo 26 años Molly Bloom se convirtió en la reina del póquer clandestino en Estados Unidos. Jessica Chastain le pone rostro en Molly's Game, un filme dirigido por Aaron Sorkin que muestra a una mujer educada para ser fuerte y competitiva.

"Es importantísimo educar desde jóvenes en igualdad a hombres y mujeres, creo que las enseñanzas que se plantean a una mente joven dan fruto de mayor", dijo a Efe Chastain durante una visita a Madrid para promocionar la película, que se estrena el 5 de enero.

A las partidas organizadas por Bloom, primero en Los Ángeles y después en Nueva York, acudían estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire y Ben Affleck, además de celebridades del deporte y los negocios. Los nombres los desveló otro de los participantes detenido por el FBI en el momento en que las partidas pasaron a ser objeto de vigilancia policial por sus conexiones con la mafia rusa. Pero Molly Bloom nunca delató a nadie, tal y como cuenta la película, que tampoco da nombres reales.

"La película trata sobre un personaje que mantiene su integridad hasta el final y no vende a la gente a cambio de dinero, aunque pudo haberlo hecho, por eso era importante seguir esas pautas de confidencialidad", explica la actriz, dos veces nominada al Oscar por Criadas y señoras y La noche más oscura.

En los últimos años Chastain se ha distinguido por su activismo feminista, tanto en sus declaraciones públicas como en la elección de sus papeles para la gran pantalla. Sin embargo, durante la promoción de Molly's Game sus publicistas rechazan preguntas directas sobre el acoso sexual en Hollywood. Y eso a pesar de que la protagonista del filme sufre discriminación en algunos momentos por parte de los hombres que la rodean.

La intérprete de títulos como Elárbol de la vida o La desaparición de Eleanor Rigby asegura que fue crucial para preparar el papel conocer a la verdadera Molly Bloom. "Me contó muchas cosas, desde detalles de su infancia y su relación con su padre -al que da vida Kevin Costner-, a la ropa que llevaba, estuve en muy estrecho contacto con ella", subraya.

Molly's Game, coprotagonizada por Idris Elba en la piel del abogado de Bloom, supone el salto a la dirección de Aaron Sorkin, uno de los guionistas más reputados de Hollywood, creador de series como El ala oeste de la Casa Blanca y The Newsroom y de películas como La red social o Steve Jobs. "Lo maravilloso de Sorkin, y es algo común en los buenos escritores como Mamet o Shakespeare, es el ritmo en el lenguaje y los diálogos", señala Chastain. "Cuando los estudias, sabes que si te entregas al ritmo, vas a llegar a buen puerto, es sencillamente brillante", añade.

Chastain es una de las actrices más solicitadas del momento. Tiene al menos otros seis proyectos en cartera, entre ellos la próxima entrega de la saga X-Men, la nueva película de Xavier Dolan, The death and life of John F.Donovan, o un filme basado en la relación entre la actriz sueca Ingrid Bergman y el fotógrafo Robert Capa.