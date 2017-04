José Ignacio Lapido dimite como consejero territorial de la SGAE

El poderío económico de la Costa del Sol dejaba hace dos meses a Granada sin su oficina de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que estaba instalada en la ciudad desde 1991. "No descarto nada y lo decidiré la próxima semana porque no me ha gustado cómo se ha llevado este tema", declaraba en ese momento José Ignacio Lapido, uno de los tres consejeros territoriales de Andalucía Oriental de la SGAE. Ayer, el músico granadino confirmaba a este periódico que llevaba ya dos meses sin ostentar su cargo porque había dimitido en señal de disconformidad por el traslado. "Históricamente la sede ha estado aquí en Granada siempre y no veíamos que la cosa tuviera que cambiar", explicó algo desinteresado en un descanso de un ensayo. "Ahora mismo no me quiero involucrar más en este tema. Ya está", zanjó en tono amable.

Los representantes de la SGAE en Andalucía Oriental se enteraron del traslado a Málaga el pasado 20 de diciembre de manera extraoficial. En este espacio de tiempo enviaron dos cartas al presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, exponiendo sus razones contrarias a esta decisión y criticando las formas de "menosprecio" que había tenido el Consejo de Dirección al "no informar debidamente" de este traslado. "A la primera cartas tuvimos respuesta y se nos explicó que las razones eran exclusivamente económicas, así que enviamos una segunda carta a la que ni se nos ha contestado", señaló Lapido.

"La decisión se tomó en Madrid y no se pudo hacer mucho más", reconoció Lapido

El guitarrista de 091 aún así seguirá siendo socio de la institución de carácter cultural, que ahora se encuentra instalada en "un piso próximo a la plaza de Uncibay, en el centro histórico de la capital", adelantó Diario SUR hace unos meses. Otro de los miembros territoriales, Arturo Cid, recalcó que la SGAE, pese a sus connotaciones culturales, mantiene un criterio comercial. "Es una cuestión más simbólica que otra cosa, no se trata de que haya muchos artistas en Málaga, es que se generan muchos derechos de autor, más la Costa del Sol que la capital, con lo que la preponderancia cultural de Málaga no es tal", subrayó sobre la primera lectura del traslado respecto a que Granada pierde posiciones como potencia cultural. Lapido admitió ayer también que en la ciudad vecina "hay más negocio y más autores", pero que la mudanza no era "necesaria".

"Pero es cierto que nuestra ciudad se está quedando atrás y nos escuece esa aparente pérdida de estatus que significa el traslado, tenemos que recuperarnos del agujero en el que nos encontramos porque hemos vivido muchos años con la cultura por los suelos, no se puede culpar al actual Ayuntamiento de esta situación, pero es cierto que es el momento de intentar revertirla", apostilló el músico y guionista sobre una ciudad que durante años ha sido una potencia "en el botellón y en las despedidas de soltero". Aún así, todavía está a tiempo de coger "el tren de la cultura", señaló ayer Cid durante la presentación del Festival Abril para vivir, donde colabora la SGAE.