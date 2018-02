Juan Mar halla su obra plástica hecha añicos en el Ayuntamiento de Castril

El exalcalde de Castril, Juan José López Ródano, conocido como Juan Mar, publicó el pasado lunes en redes sociales las fotos del estado en el que había encontrado parte de la obra que en su día cedió al Centro José Saramago de la localidad granadina: una colección de piezas de cerámica echas añicos. El artista explicó ayer que el Ayuntamiento poseía una selección de la serie que realizó para Amnistía Internacional -una colección de platos con rotos pintados- y que los ha encontrado hechos añicos en un almacén.

"En su momento dejé en el Centro Saramago muchas obras mías y muchas piezas de otros artistas que no sé donde están. Yo no he vuelto a entrar, ni me dejan pasar ni me devuelven mi obra aunque la he solicitado varias veces. Alguien me comentó que había una caja de cosas mías en el Ayuntamiento y fui a cogerla. No sabía lo que encontraría y me quedé flipado: todos los platos hechos calderilla. Además se nota que alguien los ha tirado, porque no es que tengan desperfectos es que están hechos polvo todos", explica Juan Mar.

El artista reconoce que ha sido un disgusto. "Fue un palo porque había cosas muy bonitas. Las fotos son justo de como me lo encontré todo". Además, cuenta que no es la primera vez que sucede algo así con su obra. "La pasada legislatura también desaparecieron del Ayuntamiento algunos cuadros grandes cedidos a varios funcionarios que me los solicitaron para decorar sus despachos. Un día por la mañana desaparecieron y no hemos vuelto a saber nada más de ellos".

Sobre la autoría del responsable de estos destrozos, el artista apunta a círculos cercanos al alcalde: "Honestamente no se me ha ocurrido decir que ha sido el alcalde, veo más a su entorno".

Por todo eso, Mar cree que está sufriendo "más que mobbing": "La vida ya era complicada para mi pero la están haciendo irrespirable. No he denunciado, lo que quiero es que se terminen las cuestiones legales para marcharme de aquí".