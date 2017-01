Julián Maeso se presenta 'por sorpresa' esta noche en Planta Baja

Anunciado como 'concierto sorpresa', Planta Baja propone esta noche tan especial un regalo de reyes con la música preciosista de Julián Maeso, un músico apasionado y curioso connoiseur del gran rock, un corredor de fondo curtido en mil batallas que domina las claves de casi todas las músicas de raíz norteamericana, entre las que se mueve como pez en el agua y con las que confecciona sus cautivadoras melodías. El toledano es sobre todo conocido como miembro fundador de los añorados The Sunday Drivers, pero su talento como multiinstrumentista y su versatilidad en diversos registros, desde el acid-jazz al rock o al funk, le han hecho formar parte de multitud de proyectos en los que se ha curtido: The Sweet Vandals, The Blackbirds, Speaklow, Aurora & The Betrayers, Andabluses, Pájaro o Los Labios, además de haber sido requerido por artistas consagrados como Quique González o MClan. También ha puesto su órgano Hammond, del que es un reputado especialista, al servicio de grandes del soul a las que ha acompañado como Irma Thomas, Betty Harris o Martha High, y ha colaborado con nombres como Ken Stringfellow, Taylor McFerrin o The New Master Sounds, que evidencian su solvencia como músico.

En 2012 decide emprender una carrera en solitario con un álbum doble, un hecho insólito pero que en su caso funcionó. Dreams Are Gone (Go Producciones), era un tratado de rock clásico, country, soul y blues, incluso con pinceladas de soul-jazz, que será su seña de identidad, grabado a la vieja usanza y con canciones de largo desarrollo. Dos años más tarde repetirá con One Way Ticket to Saturn, y este recién despedido 2016 publicó su tercera entrega, Somewhere Somehow, una obra emocionante y conmovedora, que esta noche viene a presentar a Granada. El concierto lo afronta en solitario, en clave acústica e intimista, desvistiendo las canciones de sus arreglos para dejarlas desnudas, una fórmula que probablemente haga lucir aún más su talento compositivo.