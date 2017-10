'Jupiter's Moon' gana el premio a mejor película en el Festival de Sitges

Jupiter's Moon, del húngaro Kornél Mundruczó, se ha alzado con el Premio a la Mejor Película del 50º Festival de Cine Fantástico de Cataluña, mientras la cinta de ciencia ficción Thelma, del noruego Joachim Trier, ha conseguido el Premio Especial del Jurado.

Así lo anunció ayer en una rueda de prensa el miembro del jurado de la Sección Oficial Gary Sherman, quien señaló que Thelma se lleva también el galardón al Mejor Guión, que comparten Trier y Eskil Vogt, mientras Jupiter's Moon, donde el protagonista levita sobre la ciudad de Budapest, consigue además el de Mejores Efectos Especiales.

Los filmes premiados coinciden en el tratamiento sobrenatural de la realidad

Por su parte, el público introdujo la única película española premiada en el palmarés, Matar a Dos, de los tarraconenses Pintó & Caye (Alberto Pintó y Caye Casas), que también consiguieron el premio al mejor cortometraje con R.I.P.

El jurado, que votó por unanimidad a la película ganadora, reconoció que cambiaron sus preferencias antes de ayer, ya que el largometraje fue de los últimos proyectados.

"Nos gustó la narración visual de historia, tan delicada, y sobre todo, la valentía de contar un tema social desde el género fantástico", comentó Sherman.

El director, por su parte, explicó tras conocer el premio que su filme es una mezcla, ya que "los géneros puros" se le quedan "vacíos".

Jupiter's Moonno es "ni ciencia ficción ni realista, pero por supuesto, su protagonista podría ser un ángel, así que es algo fantástico, sobrenatural, pero también es una critica a la sociedad", dijo.

Asimismo, el premio José Luis Guarner, que concede la crítica, recayó exaequo en la cinta brasileña As Boas Maneiras, de Juliana Rojas y Marco Dutra, y The Killing of a Sacred Deer, el salto al cine de género del griego Yorgos Lanthimos.

La francesa Coralie Fargeat, que debuta en el largometraje con Revenge, consiguió el premio como Mejor Directora, y además se llevó el Premio Citizen Kane a la Mejor Dirección Novel.

La indonesia Marsha Timothy se alzó con el galardón a la Mejor Interpretación Femenina por "la energía que ha transmitido a su personaje, motor de la historia", en Marlina the Murderer in Four Acts, y Rafe Spall, Mejor Actor por The Ritual.

Un palmarés "europeo" y "femenino" del que se siente orgulloso el director del Festival, ya que aseguró que recoge el espíritu del certamen y sus esfuerzos por cambiar el tradicional machismo del género.

"Había muchas y muy buenas películas de mujeres y con mujeres", señaló el jurado, si bien la única miembro femenina, la productora Hattie Yu, especificó que en ningún caso se valoró el género o la procedencia, sino que se eligió a "los mejores".

El Premio a la Mejor Fotografía se lo llevó Andrew Droz Palermo, por A Ghost Story, que también se alzó como la preferida del jurado joven.

La mejor película latinoamericana fue Madraza, de Hernán Aguilar (Blood Window), con una mención especial a Isabel Sua, por As boas maneiras; la mejor europea, premio Meliés, Thelma, y la mejor asiática la indonesia Marlina the Murderer in Four Acts.

Las ganadoras de los principales premios coinciden en el tratamiento sobrenatural de la realidad, con la religión y las grandes preguntas de fondo, y que las dos terminan en finales esperanzadores y abiertos.

En el caso de Jupiter's Moon, un refugiado sirio que, después de recibir varios tiros, comienza a levitar y a realizar "milagros".

Una lectura de la fracturada Europa de los refugiados, salpicada por unos efectos especiales artesanales, "sin cromas, sino con grúas", dijo el director.

"La película no es contra Europa, sino para Europa, para aprender de lo que nos pueda enseñar la crisis, que no es algo que nos venga de nuevas", señaló el húngaro.

Tras diez intensos días, en los que han pasado por Sitges actores como Susan Sarandon o Frank Langella, y directores como Guillermo del Toro o William Friedkin, el festival cierra sus puertas con un récord en la venta de entradas, con un total de 66.136 vendidas, un 10 % más que el año pasado.

Según comentó Salas, se han producido cerca de 200.000 visionados, que demuestran que el festival "ha dejado de ser un nicho".

Salas ya anunció que el leit motiv del próximo festival será 2001, una odisea en el espacio, en el 50º aniversario de la mítica cinta de Stanley Kubrick.