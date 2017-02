Kurt Cobain, un mito del rock que no se desvanece tras su muerte

Aberdeen, una pequeña localidad costera en el estado noroccidental de Washington (EE.UU.), vio nacer hace cincuenta años a Kurt Cobain, el último gran mito surgido del rock y que más de dos décadas después de su muerte sigue despertando fascinación en todo el mundo.

Todo lo que rodea a Nirvana y a la figura de Kurt Cobain, que nació el 20 de febrero de 1967 y se quitó la vida con tan solo 27 años, el 5 de abril de 1994, continúa siendo noticia entre los seguidores del rock y, en especial, del grunge, un estilo que utilizó la angustia, el tormento y la soledad como excusas para escupir ruidosos guitarrazos.

El líder de Nirvana nació hace 50 años en Aberdeen, en el estado de Washington

Como muestra, esta semana se abrió en eBay una subasta en línea por una de las guitarras de Cobain, un modelo azul de la marca Hagstrom, y parte de los beneficios que se obtengan por la puja final se destinarán a fines caritativos.

La discografía de Nirvana es relativamente reducida (tres álbumes de estudio, Bleach, Nevermind e In Utero; y un disco en directo, MTV Unplugged), pero la muerte y canonización popular de Cobain favorecieron la edición a lo largo del tiempo de recopilaciones, reediciones y material inédito.

Coincidiendo con el 25 aniversario de su publicación, este año se lanzó una versión de coleccionista en dos vinilos y remasterizada de Incesticide, un álbum de rarezas que publicó Nirvana en 1992.

Desde el mundo audiovisual, el documental Cobain: Montage of Heck (2015) de Brett Morgen, que contó con la aprobación de los herederos del músico, sorprendió recientemente por ofrecer un retrato muy familiar, personal y humano del autor de Smell Like Teen Spirit. No obstante, Cobain: Montage of Heck también supuso algo de controversia. Buzz Osborne, líder de otros héroes de la escena musical de Seattle como Melvins, cargó contra el documental y aseguró que el 90 % eran mentiras.