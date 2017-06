'Let's Dance': cualquiera puede bailar si se lo propone

Un escenario, decenas de personas sentadas. Un foco tenue las señala. Mueven los brazos. Todos reman hacia la misma dirección. Una y otra vez. No paran. Cada vez más rápido. Se convierten en un solo cuerpo. Nadie es capaz de percibir a simple vista de dónde provienen los artífices de la coreografía; o si padecen alguna discapacidad -física o mental-. Ni siquiera si son bailarines amateur o profesionales. Lo único que uno advierte es que está observando una formación de danza contemporánea. Pero es mucho más que eso. Hace dos años, la Unión Europea, dentro de su programa de ayudas Europa Creativa, concedió a la sede en Granada de la Escuela Pública de Formación Cultural, concretamente a su área de Escénica Artística, una subvención para el proyecto Let's Dance, que aúna formación y creación artística.

Let's Dancepermitió a 40 personas de diferentes edades, países, con capacidades mentales y físicas diferentes experimentar con el movimiento y las técnicas de danza-teatro y el Comunity Dance en Granada, Bremen (Alemania), Leeuwarden (Holanda) y Glasgow (Gran Bretaña). ¿El único requisito? Querer bailar. Como resultado a esos 18 meses de duro y excitante trabajo, el director granadino José Cillero extrajo un hermoso y emocionante documental de una hora, que desde el 8 de junio -y hasta el 16 del mismo mes- se podrá ver de manera ininterrumpida en el Centro Cultural CajaGranada, donde se inaugurará también una exposición de fotografías que muestran el proceso de creación del grupo de danza y su coreografía.

Ese mismo documental se proyectó ayer en la Filmoteca de la Biblioteca Andalucía, a la que acudieron decenas de curiosos, bailarines que habían participado en el propio Let's Dance y su director. "No os voy a hacer ningún spoiler de la cinta. Sólo diré que me llevo a gente maravillosa en esta mochila y que lo he hecho con cariñito", reconocía Cillero minutos antes de dar comienzo el documental. A medida que éste se sucedía, los coreógrafos -seis en total- iban desgranando sus técnicas, su manera de afrontar la profesión y qué significa para ellos el baile. Algunos estrictos, otros más tiernos, decían que su profesión es "crear, sentirse bien con uno mismo y estar en movimiento". Sin duda, uno de los aspectos más interesantes del proyecto tenía que ver con la danza comunitaria. "Aquí hay actores, médicos, bailarines profesionales, amas de casa... Al fin y al cabo todos podemos expresarnos con el cuerpo, y la coreografía es de todos. Yo sólo soy una de las montadoras digamos", sentenciaba Trinidad Castillo, coreógrafa del grupo de participantes de esta ciudad.

Uno de los objetivos del espectáculo final, titulado Home, Sweet, Home, es "recuperar la conciencia sobre la migración desde el punto de vista puramente humano y existencial, y no desde la perspectiva política o económica", resumía Castillo. También de representar a la Europa donde "no hay fronteras ni se mira el pasaporte sino a las personas", recalcaba otro de los coreógrafos, y de poner en valor la danza como lenguaje universal y arte integrador. Cualquier puede bailar si se lo promete, defiende Let's Dance, y así es. Con o sin silla de ruedas, con o sin discapacidad.