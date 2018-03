"Llevo bastantes años cantando en catalán y no he notado ningún rechazo"

-vestida de nit... Título en catalán después de la que se ha montado (por desgracia). ¿Ha notado algún tipo de rechazo por esta cuestión?

-El título hace referencia a una habanera que escribieron mis padres, Càstor Perez (música) y Glòria Cruz (letra) hace algo más de treinta años. El disco se publicó a principios de mayo de 2017, bastante antes de la "que se ha montado" (sí, por desgracia), así que en realidad nunca fue algo que tuviese presente cuando pensé en este trabajo. Pero tampoco lo hubiera cambiado. Contestando más directamente a tu pregunta, lo cierto es que no, en general no he notado ningún tipo de rechazo por esta cuestión. Llevo muchos años cantando en catalán, castellano, portugués (y ocasionalmente en francés e inglés) y tengo que decirte que creo que tengo un público muy inclusivo, nunca he vivido conflictos de este tipo.

Este disco es un proyecto único. Pasamos de tocar con partituras a dejarlas por el camino y ser libres"Me podría dedicar a otra cosa, pero siempre con la música debajo del brazo izquierdo porque es mi manera de vivir"

-Usted dice que saber ordenar un repertorio dentro de un disco es muy importante. ¿A qué obedece el orden de este disco?

-Cada disco es una especie de viaje, un viaje que hay que vivir en varias etapas. La de escoger y ordenar el repertorio es una de las últimas, y responde en este caso a cómo me parece que este viaje tiene más sentido, una narrativa interna que tenga sentido, un ritmo, una respiración, que esté vivo de principio a fin.

-¿En una sola frase, si se puede, qué le dice con este disco a quienes lo escuchan por primera vez?

-Bueno, en una frase es complicado… Les diría que ha sido un proyecto único, que pasamos de tocar con partituras a dejarlas por el camino, a ser más libres, a perder el miedo al error, a equivocarnos, a improvisar, a aprender a reaccionar con un quinteto como lo haría una guitarra. Estoy muy orgullosa sobre todo del resultado sonoro del disco y la actitud. Se han roto muchas barreras.

-¿Cuántas veces necesita cantar un tema para amarlo?

-Creo que en la mayoría de ocasiones es a la primera escucha cuando sé que voy a amar una canción, que necesito cantarla. En alguna ocasión (menos) me he enamorado más lentamente, porque he descubierto secretos en la melodía o armonía que no fui capaz de intuir de primeras, me suele pasar con canciones más simples.

-Comenzó en la música desde muy pequeña. ¿En algún momento llegó a pensar en otras opciones?

-La verdad es que llevo cantando desde que era una niña. En mi familia cantar era nuestra forma más natural de comunicarnos. Después surgió la necesidad, la pulsión creativa, alrededor de los 12 o 13 años. A mí me interesa mucho en general el arte en un sentido amplio de la palabra, me encanta interactuar con otras disciplinas artísticas. Es verdad que sin arte y sin cantar me moriría de pena, pero sí que podría tener otro oficio (sin dejar de cantar ni componer), ganar el dinero en otras cosas. Hay muchos oficios que me apasionan: la fotografía, la danza... Las mujeres que ayudan a parir, hacer documentales por el mundo sobre personas o animales... No me aburriría, pero siempre con la música debajo del brazo izquierdo. La música es una manera de vivir, que aparte desde los 13 años es mi oficio.

-¿Funciona en otro tipo de lenguaje artístico o la música es su herramienta?

-Como te contaba antes, me encanta mezclar disciplinas y trabajar en otros lenguajes artísticos. Cuando yo era pequeña mi madre tenía una escuela de arte en la que se mezclaban con gran naturalidad distintas disciplinas artísticas: pintura, escultura, música, poesía, fotografía. Era una escuela con una gran vocación de libertad, en la que lo se enseñaba era a desarrollar recursos propios para ser más libres en el arte (y en la vida), así lo recuerdo yo. Y creo que ese es el germen de mi pasión por investigar en múltiples formas de arte: he compuesto música para montajes teatrales y cantado en alguno en directo, he escrito música para películas e hice el papel protagonista en Cerca de tu casa, de Eduard Cortés -una película musical sobre los desahucios-. Está por estrenarse la nueva película del director Uruguayo Álvaro Brechner, en la que canto dos versiones y dos canciones propias. Y también estamos trabajando en un nuevo montaje con la bailaora Rocío Molina. La música es mi herramienta central, está claro, pero mezclarme con otros lenguajes me aporta muchísimo en lo personal y en lo artístico.

-Existe una 'nueva ola' de flamenco abanderada por gente joven. Hablo de Rosalía, El niño de Elche y usted misma.

-No pienso en estilos cuando canto, pienso en canciones, en emociones. No te puedo decir si estoy dándole una vuelta a nada, solamente desde el lugar desde el que parto: trato de ser honesta, valiente, y de no tener prisa.

-¿Nunca le dio miedo lanzarse a un mundo a veces tan desagradecido como la música?

-En realidad lo de la música no fue una decisión, sino que siempre estuvo ahí. Nunca viví un momento en el que tuviera la sensación de que tenía que decidir lanzarme o no lanzarme. He estudiado música durante muchos años y siempre he cantado, siempre he hecho conciertos. La verdad es que para mí la música ha sido un camino agradecido.