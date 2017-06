"Lorca siempre ha hecho una reivindicación de lo femenino"

Una mujer que habla de Lorca en presente. Para ella el poeta vive, mejor dicho convive con ella y comparte lo que mejor sabe hacer: cantar flamenco. Su amor por la obra del autor de Yerma y el trabajo de difusión de la misma allende los mares le ha valido uno de los premios más prestigiosos que se otorgan en nombre del granadino, el Pozo de Plata, que recogerá hoy durante la celebración del 5 a las 5.

-¿Con qué ánimo va a recibir hoy el galardón?

-Con el ánimo a tope. Todo lo que venga de Granada, de García Lorca y de la Fundación Lorca para mí es un halago porque yo estoy muy vinculada a la figura de ese gran poeta y el Pozo de Plata me hace muchísima ilusión.

-El año pasado lo recibió Antonina Rodrigo y este año lo hace otra mujer. ¿Qué relación hay entre Lorca y la figura femenina?

-Muchísima porque para el poeta el universo femenino era muy importante y entendía muy bien a la mujer. Yo creo que ha colaborado para que el mundo de la mujer se conozca y se valore. Siempre ha hecho una reivindicación de lo femenino. Sus protagonistas siempre son mujeres así que tenemos que quitarnos el sombrero con él.

-¿Recibir este galardón le acerca aún más a su figura?

-Por supuesto. De todas maneras Lorca siempre ha estado muy presente a lo largo de mi carrera. Desde muy jovencita la figura de Federico para mí ha sido muy importante, igual que lo fue reincorporar sus poemas a mi obra, como hice con las Canciones populares, ese ha sido uno de mis discos fetiche.

-Esas canciones las grabó la Argentinita con Lorca al piano.

-Claro, son una auténtica joya. Lógicamente yo las actualicé al momento y las llevé más al terreno del flamenco. Con ese espectáculo visité teatros muy importantes de todo el mundo.

-¿A Lorca se le puede llevar a cualquier género o es con el flamenco con lo que mejor empasta?

-Lo importante son esos poemas maravillosos. Yo creo que la calidad de los versos y la profundidad encaja muy bien con el flamenco pero igualmente a Lorca lo han musicado grandes cantantes. Yo creo que cuando un poema es bueno el que le pone música lo hace con su sentir y con su saber. Está demostrado que Lorca empasta con el flamenco muy bien porque es un poeta muy andaluz y habla de cosas que nos son cercanas y familiares. De todas maneras es un poeta universal y puede cantarlo quien quiera.

-¿Cómo se llega a Federico a través del cante?

-Al ser cantaora lo llevo al flamenco que es mi forma de expresión y bueno hay poemas que te lo piden por tener el carácter y la forma de unos tangos o una soleá. Eso depende del poema.

-¿Qué expectativas tiene de cara a la recogida del premio?

-Estoy muy feliz y muy contenta por venir a Granada y por recibir este premio y yo espero ser merecedora. Espero por supuesto siempre que haga cosas de Lorca estar a la altura de este gran poeta y poner la música siempre al servicio de su poesía.

-¿Llegará el legado a Granada?

-Sería lo suyo. Esperemos porque es lo lógico y lo natural.

-¿Cree que en su cante sacrifica un poco de quejío para hacer que se entienda cada letra?

-Yo creo que no lo sacrifico, ni mucho menos. Creo que es una forma de expresión, a mí personalmente me gusta que se entienda. Pero en absoluto sacrifico la emoción que yo pongo en el cante. Tú puedes estar haciendo quejíos y no transmitir nada porque tiene que venir acompañado se sentimiento y de verdad.

-¿Ha llegado a tener en algún momento un encontronazo con los críticos flamencos en cuestiones de estilo?

-Yo creo que tiene que haber también puristas, no pasa nada. Si ellos sienten que el flamenco les gusta así que se expresen como quieran, pero yo creo que dentro de la ortodoxia y de las raíces se puede evolucionar. Me parece sano porque yo soy auténtica siendo como soy y cantando en el 2017 aunque recuerde lo que se cantaba hace 50 años. También respeto que la gente lo haga como quiera, ahora lo que sí quiero es que me respeten a mí.

-Usted misma en el disco Verso a verso coquetea con el jazz.

-Claro, hay poemas que requieren otro tratamiento. Hay algunos en los que he introducido otras músicas porque como he dicho antes, me lo pide. Luego también en ese disco hay cosas más tradicionales: como seguiriyas o malagueñas. Pero creo que hay que dejar que las cosas vayan por un cauce natural, así se hacen más auténticas.